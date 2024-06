Despues cu e cierre di Jet Air a keda anuncia por a tuma nota cu un di e poco compania di aviacion cu ta bula di Aruba Curacao, cu ta e.o Divi a saca un golpi riba tur hende anunciando un aumento. Pero a gaña tira e 20 Dollar di aumento pa aporta diripiente proyectonan rib’e pais.

E pregunta na Divi Divi ta dicon diripiente awor. Bo suma di casi 240 pa 250 dollar tabata net n’e cartera di e persona pa bishita ABC, pero awor cu Jet Air no t’ey kier core probecha di e asunto haci haragan. E anuncia di Divi no a cay den bon tera y hopi hende a comenta negativo riba media social y a aserca nos redaccion y nos tambe por a tuma nota di esaki y a bay puntra esnan rond den Divi Divi y tambe a confirma di diripiente e aumento aki ta mustra como probechador di esnan cu ta biahando debi cu Jet air no t’ey mas.

Esaki ta duna espacio pa Z Air bira e competencia baha bo prijs poco y pone mas vuelo pa dia.

Actualmente bo tin Z Air y Divi cu ta bulando Aruba Curacao y Boneiro.