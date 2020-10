District297 ta anfitrion di webinar riba e topico relacionnan cu reino Hulandes

Diahuebs awor, 8 di october pa 12:30 pm, District297 lo tene un sesion informativo online cu ta hiba e titulo, “One Kingdom: Four Countries”.

Debatenan encuanto Aruba su posicion den Reino Hulandes no ta nada nobo. A causa di un historia compleho di Aruba den Reino, no tur ora esaki ta un combersacion facil. Awe, debi na e negociacionnan andando cu Hulanda, nos como un pais ta den e debate un biaha mas.

Durante e webinar expertonan riba e tereno lo tene combersacion encuanto e constitucion di Reino, islanan BES, e posicion di Aruba den Union Europeo y e significacion di bira un EU Outermost Region.

Nos lo scucha di Mildred Schwengle: un miembro di Raad van State di Reino Hulandes, Glenn Thodé: ex Gobernador di Bonaire, Eddy Paris: representante di Gobierno di Aruba na Union Europeo y Dr. Gohar Karapetian: un investigado independiente riba e topico Aruba y Union Europeo.

E webinar ta dirigi na personanan cu ta interesa pa siña mas riba e status legal di islanan ABC y BES den Union Europeo y Reino Hulandes. District297 ta spera cu e sesion lo fomenta conbersacionnan publico cu bon informacion riba e topico aki.

Pa registra na e webinar aki, bishita District297 riba medionan social.

