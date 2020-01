Diskurso di gezaghèber Edison Rijna na brindis di aña 2020

Boneiro: Bon nochi tur presente, kerido suidadanonan di Boneiru. Bon biní, i di kurason mi ta desea Boso tur un Bon Aña Nobo. Tur kos bon pa Boso, Boso famianan i nos komunidat di Bonaire en general.

2020! Pa ta franko, tempu nos a lanta mucha, 2020 tabata zona manera un futuro hopi lehano, algu ku Bo ta mira den pelikula di ‘science fiction’.

I awoki, ata nos pará aki den 2020, drentando e di tres dekada kaba di milenio.

Nos ta serando un dekada di retonan i kambionan grandi pa nos isla. Mirando dilanti, mi ta premirá ku 2020 lo ta un aña interesante, ku su mes retonan, pero tambe un aña ku speransa.

Speransa ku tur suidadano lo por tin un nivel di bida digno, ku nos por ta mas uní ku otro i trata nos próhimo ku rèspèt i apresio. Speransa pa nos forma parti di un komunidat kaminda nos tur por biba trankil i dushi ku otro manera nos a bin ta hasi pa dekadanan.

2020 mester bira e aña kaminda retonan ta bira oportunidat, kaminda kambio ta trese mehorashon. E aña den kua nos ta bai wak kiko nos tin en komun, en bes di nos diferenshanan. Kaminda nos ta hala mara huntu, i komprometé nos mes na e metanan komun pa konhuntamente nos krea un komunidat sano pa nos mes. E aña kaminda Boneiru lo duna mas kontenido na e frase ‘kresementu ekonomiko sostenibel i balansá, ku rèspet pa kultura i naturalesa’.

2020 no mester keda solamente un fecha bunita i interesante. Mi ke mira 2020 bira pa Boneiru un aña di kosecha. Kaminda nos por mira tur esfuersonan di e añanan anterior duna frutanan konkreto i positivo.

Asina nos por a mira ku awor tin mihó kordinashon entre Gobièrno di Reino i nos gobièrno lokal. E akuerdo di gobernashon tambe ta un bon èhempel di esaki. E akuerdo aki ta duna nos diferente hèrment pa mehorá entre otro nos aparato di gobernashon i hasiele mas profeshonal, efisiente i efektivo. Ke men, ku e akuerdo aki no ta keda na unu riba papel so, sino nos a kuminsa mira kaba resultadonan konkreto, i den aña 2020 esaki lo ta muchu mas visibel.

Ademas di e Akuerdo di Gobernashon aki, Kolegio Ehekutivo a establesé tambe un programa di gobernashon, i gobièrno ta riba e kaminda pa yega na un Plan Maestro ku mester keda desvelá durante e aña aki. Mi ta hopi kontentu ku un gran kantidat di suidadano i organisashonnan lokal a duna I ta dunando oído na e yamada pa partisipá na formulashon di un vishon pa futuro di nos isla. Partisipashon haltu for di komunidat den e proseso aki tin ku resultá den un vishon ku nos suidadanía ta identifiká ku n’e i por karga ku orguyo.

Bon gobernashon, stabilidat, integridat haltu i transparensha ta un kondishon klave pa por logra tur e ambishonnan ku nos tin komo gobièrno. Banda di esaki, ta importante tambe pa nos kuida e outentisidat i naturalesa úniko di nos dushi Boneiru, manera nos ta hasiendo pa hopi dékada kaba, ku enfoke riba sostenibilidat. No por evitá ku nos isla ta sigui krese, pero nos tin e deber di manehá e kresementu aki responsablemente i ku integridat.

Tantu gobièrno di Reino komo gobièrno di Boneiru tin e temanan aki komo un prioridat kontinuo.

Pues, ata nos aki den 2020. No ta tur kos ku nos a mira den e pelikula nan di ‘science fiction’ a bira realidat. Pero esey no ta kita ‘fo ku nos por sigui traha riba nos soñonan i krea huntu un mihó Boneiru.

Ban traha huntu i inspirá otro, pa huntu nos tur por avansá. Ku tur hèrmènt i oportunidat ku nos tin awor, mi tin tur konfiansa ku aña 2020 lo trese hopi kos bon pa nos isla.

Mi ta brinda na Boso, suidadanonan di Boneiro – Felis Aña 2020 yen di bendishon i prosperidat!

