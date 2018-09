Disgusto di TOPA pa cu DRH ta grandi

Algun siman pasa, sindicato TOPA a trece un preocupacion dilanti, pa locual ta e maneho cu ta wordo hiba na Departamento di Recurso Humano di gobierno. Sr. Rene Bernabela, lider di sindicato TOPA ta amplia.

Aki ta unda sindicato TOPA a trece dilanti, via medionan di comunicacion, pa despues e director bin dilanti, caminda preocupacionnan riba funcionamento di DRH, con nan funcionamento ta bay, n’e momentonan aki, pa locual ta punto di bista di miembronan di TOPA, cu nan a bisa cu esakinan a keda bira mas y mas hopi.

Dado momento, mirando cu esaki a yega na un etapa no aceptabel mas, di parti di TOPA a dicidi na bati e bel di Minister President, pa inform’e di e desaroyonan cu ta tuma luga, pa loke ta trata e posicion huridico y LB di miembronan di TOPA. Tambe e uitsprakennan di hues, cu a sali na fabor di miemrbonan di TOPA, esakinan no ta wordo ehecuta. Basa ariba esey, un comision a wordo instala, door di minister presidente, caminda e despacho di minister presidente, hunto cu TOPA a sinta y trece nombernan di tur nan miembronan, cu ne momentonan aki, ta wordo perhudica ya cu ainda nan no por haya nan landsbesluit corespondiente. Y esunnan cu a bin, a bin cu foutnan, pa cual mester a manda nan bek.

Recientemente Departamento di Recurso Humano a pidi pa mas personal, pa asina nan por haya mas personal. Antes tabata tin dos departamento di Recursonan Humano, cu tabata traha cu menos personal cu DRH actualmente, y toch e Landsbesluitnan ta sali mas lihe. No ta compronde dicon e Landsbesluit ta tarda tanto asina. Ta ambtenaarnan ta sali perhudica ariba loke nan tin derecho di haya.

TOPA ta sali na vanguardia di e derecho di e trahado y na banda di husticia. E parti di husticia mester por prevalece cu’n trahado haya loke e tin derecho ariba dje.

Sr. Henry Baarh, di despacho di minister presidente a informa TOPA cu el a haya cita cu DRH te dia 21 di september, cual ta un falta di etica, mirando cu for di basta dia caba, TOPA a bin dilanti denunciando e keho aki, y toch ta haya cita te dia 21 di september pa sinta cu e comision. TOPA lo bay trece esaki atrobe na e atencion di Minister Presidente, ya cu esaki no ta manera pa trata un sindicato. Ta pidi pa tin un miho cooperacion. Y no manera cu e ta bay, en todo caso, n’e momentonan aki, segun Sr. Bernabela.

Pa loke ta e personal, DRH a informa Minsiter Presidente cu nan no tin suficiente personal pa atende cu esaki. Y door di esey a haci peticion na Minsiter Presidente pa busca mas personal, pa cual nan a haya aprobacion y pa saca e LB nan mas lihe posibel. TOPA a puntra su mes, ta cuanto mas personal lo ta suficiente, pa asina tur e LBnan sali den un forma corecto pa tur hende por haya nan.

Segun Sr. Bernabela, un cos ta sigur, ningun Landsbesluit a sali manera ya menciona, udna cu tabat tin un tempo DPO cu 36 trahado, PNO cu 12 trahado, e LBnan tabata sali mas lihe cu aworaki, contrario di DRH, cu tin mas personal y asina mes, e Landsbesluitnan no ta saliendo.

Comments

comments