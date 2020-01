En conexion cu celebracion di e 50 edicion di Festival di Tumba na Corsou, SETAR ta ofrece su clientenan e oportunidad pa wak e festival via Pay-per-view te den cas. Cu e pakete aki clientenan por goza di e Pre-final dia 27, 28 y 29 di januari y e Final dia 31 di januari. E Festival di Tumba lo pasa riba canal 112 of den HD canal 113. Pa mas informacion of pa aplica pa bo PPV, yama of whatsapp na 525-1702.

