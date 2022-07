Ling & Sons Food Market, e supermercado mas grandi di Aruba tin tur siman ofertanan nobo pa tur cliente VIP.

Bo no tin un VIP card? Registra gratis na Ling & Sons of online via shop.lingandsons.com

Cu bo VIP card bo ta disfruta di:

Colecta punto cu cada compra den e supermercado

20% di descuento tur diamars ariba fruta y berdura

Descuento ariba carni tur diahuebs

Specials di siman

Premionan

E siman aki Ling & Sons Food Market tin un variedad grandi di specialsnan incluyendo un bon surtido di productonan

pa asina henter famia por disfruta di e periodo di vakantie.

Pa mas informacion bishita shop.lingandsons.com