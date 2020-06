Disfruta di ofertanan local na diferente restaurant y facilidad di Renaissance Aruba

Renaissance Aruba ta contento di por yamabo bon bini atrobe. Renaissance Island, Okeanos Spa, L.G. Smith’s y Fresco ta habri pa publico. Ta yama bishitantenan local bon bini cu ofertanan local y diferente special pa e proximo temporada. Esaki ta e momento pa bo ta turista riba bo mesun isla.

Renaissance Aruba a tuma su tempo pa capacita y actualisa nan empleadonan riba tur medida di salud y protocolnan di acuerdo cu e tempo cu nos ta bibando. Tur bishitante por ta sigur di un experiencia safe y di calidad halto, manera semper. Ta haci peticion na tur cu ta bishita sea restaurant of un di e facilidadnan di Renaissance Aruba pa tene cuenta cu distancia social. Oficialmente por anuncia cu e re-apertura di Renaissance Island lo ta diabierna benidero dia 12 di juni. For di diabierna pa diadomingo dia 14 di juni, di 8’or di mainta pa 6’or di atardi lo tin un tarifa local exclusivo di $60 pa persona, pa dia, incluyendo lunch. Tur hende cu ta desea di probecha di e oferta unico aki por por cumpra nan ticket via www.renarubaislandpasses.com. Tambe, tin un cantidad limita di Private Cabana cu lo ta obtenibel, tanten cu tin lugar.

Tur hende cu ta desea di dedica un poco tempo na nan mes e temporada aki, Okeaos Spa por yuda cu diferente tratamento di relahamiento na prijsnan local. Reserva un tratamento y paga na florin, na lugar di dollar. Pa e proximo temporada, masashinan priva pa pareha na Renaissance Island lo ta unicamente 350 florin. Esaki ta inclui cu por pasa dia completo na Renaissance Island. Pa mas informacion por yama 523 6176 of bishita www.renaissancearubaspa.com

Ta realmente un placer di por yama tur ‘steak lovers’ bon bini atrobe na Aruba su Steakhouse #1 di acuerdo cu Tripadvisor, L.G. Smith’s Steak & Chop House. Lo ta habri tur diabierna, diasabra y diadomingo; reserva un cena y disfruta di 25% di descuento. E menu spectacular di L.G. Smith’s ta inclui carninan suculento USDA Certified Premium Angus Beef, diferente aperitivo y cocktailsnan cu lo accentua e anochi y percura pa un tremendo ambiente. Ademas, tur cocktail signatura di L.G. Smith’s ta na $10. Reserva, yamando 523 6195 of online via www.lgsmiths.com ya cu lugar ta limita. Otro opcion suculento ta e cena autentico Italiano na Fresco Restaurant cu lo ta habriendo su portanan diabierna awor 5:30PM. Lo ta habri tur diabierna, diasabra y diadomingo; akinan tambe ta conta un descuento di 25%. Pa reservacion por yama 523 6244. Ta ofrece take-out tambe. Like www.facebook.com/FrescoAruba y keda na altura di tur novedad.

