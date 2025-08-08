Entrante 8 di augustus, clientenan di Cable Digital, SETAR Complete y IPTV lo nota tres canal nobo riba nan Line-up y na television. E canalnan di SportsMax no ta obtenibel mas riba Cable. Pa e motibo aki, SETAR ta introduci tres canal nobo: Rush Sports, Rush Sports 2 y Rush Prime.
Rush Sports y Rush Sports 2 ta canalnan di deporte cu ta specialisa den cubri un variedad di eventonan deportivo internacional y den caribe, cu enfasis fuerte riba futbol. Por spera weganan di UEFA Champions League, Emirates FA Cup, Concacaf, United Cup, F1, Tennis, IPL, Cricket, NFL, UEFA Nations League, NCAA y hopi mas.
Rush Prime ta un canal cu ta enfoca mas riba entretenimento, ofreciendo diferente programa popular manera WWE (wrestling profesional), show di Family Feud, pelicula di Hallmark, Jeopardy CIS, NCIS y mas.
Clientenan cu e servicio di SETAR Complete y IPTV por mira e canalnan nobo den HD na: Rush Prime – 21, Rush Sports – 115 y Rush Sports 2 – 116.
Clientenan cu e servicio Digital Cable por mira e canalnan nobo na: Rush Prime – 42, Rush Sports – 103, Rush Sports 2 – 104 y riba HD na canalnan Rush Prime – 359, Rush Sports – 363, Rush Sports 2 – 363.
Debi na e canalnan nobo por tin cambio den e secuencia di algun canal, pesey ta importante pa controla e Line-up cu ta disponibel riba nos website di www.setar.aw of sigui nos pagina social pa keda informa.
SETAR ta spera cu e canalnan nobo lo trece hopi mas deporte, entretenimento y emocion den tur cas na Aruba. SETAR ta sigui traha pa duna su clientenan e miho entretenimento, servicio y experiencia