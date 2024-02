Diadomingo atardi dilanti di You Hui foodmart na Sabana Basora a sosode un accidente di auto unda señora den un hyundai accent a reverse y no a wak cu su tras den banda tabatin un suzuki swift, aki ta unda cu e accenta a dal den banda di e otor auto. E señora den e accent a baha y aki a start un discusion pa con ta para riba parkeerplaats. Polis a presenta debi cu personal di roadservice a haya su mes confronta cu e discusion y pa cos no bay fo’i man a pidi presencia di Polis.

Aki oficialnan a intermedia y splica e partidonan kico te motibo di e accidente y con pa por a evita y asina tur hende a keda atendi pa e personal di service.