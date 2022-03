Den conexion cu Celebracion Nacional di Aruba su Dia di Himno y Bandera 18 di maart, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a hiba un discurso enfocando riba e historia di Aruba su lucha y simbolo di Status Aparte.

Premier Wever – Croes na e ocasion a dirigi palabra na Gobernador di Aruba, Presidente di Parlamento di Aruba y Curacao, Miembronan di Parlamento di Aruba, Curacao y Saba, Griffiernan di Parlamento di Aruba y Curacao, Colega Ministernan di Aruba, Curacao y Sint Maarten, Secretaris Ministerraad, Cuerpo Consular, Invitadonan y tur Persona presente.

DISCURSO PROME MINISTER

Un bon dia, y pabien riba nos dia nacional, celebrando nos himno y nos bandera, y nos Status Aparte.

Ta un alegria enorme di mira asina tanto hende presente awe, especialmente esnan cu ta participa den e desfile, pa nos celebra dia di Himno y Bandera.

Den nomber di Gobierno di Aruba mi ta gradici boso tur pa a acepta nos invitacion, especialmente nos invitadonan cu a bin di exterior pa uni cu nos den celebración.

HISTORIA DI NOS SIMBOLONAN DI IDENTIDAD

E lucha pa nos Status Aparte, pa nos ta un pais liber, ta un lucha cu a cuminsa ya den añanan 40, bou liderazgo di e politiconan Henny Eman y Juancho Yrausquin. Esaki a culmina den entrega di lista di 2147 firma di ciudadanonan di nos pais, na aña 1947.

A pesar cu desde e aña ey te den añanan 70, e lucha no a continua, e deseo di nos pueblo pa bira liber, si a sigui crece. Esey tabata e motibo cu na comienso di añanan 70, e lucha a wordo retoma pa e lider politico Betico Croes. Y el a realisa cu un lucha asina, no ta completo sin su simbolonan di union. Un pais liber, mester tin su simbolonan di identidad. Pesey Aruba mester a haya su propio himno y su propio bandera.

Y asina dia 18 di maart di aña 1976, 46 aña pasa, nos a inaugura nos himno y nos bandera, den stadion, cu e tempo ey tabata yama Wilhemina Stadion, y awe ta yama Stadion Guillermo Prospero Trinidad.

Un anña despues, dia 25 di maart 1977, den un referendum, e pueblo di Aruba a scoge pa su libertad, cu a wordo realisa dia 1 di januari 1986.

Y awe nos ta conmemora tur esaki, riba nos dia nacional. Un di e aspectonan crucial den e lucha aki, tabata e union den nos pueblo, e union tras di e mesun ideal, e mesun vision pa Aruba.

Ta danki na e union ey Aruba a sa di surpasa tur reto y obstaculo, pa logra e deseo ferviente di nos pueblo, nos Status Aparte.

E MESUN SIMBOLONAN AKI A GUIA NOS DEN E PANDEMIA

Na e momentonan aki e simbolonan aki ta mas crucial aun, pasobra Aruba a caba di pasa den e peor crisis di historia moderno di nos pais, e pandemia di Covid. Un crisis cu a afecta nos salud, nos tranquilidad, nos economia y nos stabilidad financiero. Un crisis cu a pone nos na prueba den diferente sentido. Entre otro, nos no por a celebra nos dia di Himno y Bandera pa dos aña sigui.

Durante e pandemia nos a uni den e lucha pa combati e efectonan di e pandemia. Y awe, dos aña despues, nos por mira atras cu hopi satisfaccion y orguyo, con nos a logra vence e pandemia, te cu awor.

Nos cifranan di contagio ta hopi abou, nos capacidad den hospital ta riba bon nivel, nos grado di vacunacion ta rond di 80% den nos adultonan. Nos ta bayendo bon. Y si nos refleha bek riba e celebracion di dia di himno y bandera den e ultimo dos añaanan aki, e ta duna nos un bon refleho di con e pandemia a trata nos. Dos aña pasa nos mester a cancela tur celebracion abruptamente, y ningun hende por a celebra; aña pasa nos a tene un ceremonia simpel den circulo hopi chikito, sin desfile. Aña pasa nos tabata bisa cu ohala otro aña nos por celebra nos dia nacional na grandi, ohala nos por duna otro man y brasa otro bek, y awor nos ta mira cu nos deseo a bira realidad.

Aruba tabata pionero den e forma con nos a atende cu e pandemia, fuerte y firme, pero mes momento cu empatia. Teniendo cuenta mas tanto cu ta posibel, cu tur aspecto, poniendo e salud y bienestar di nos cuidadanonan na prome lugar. Nos a demostra tambe curashi, y asina tabata ehempel pa varios otro pais cu a sigui nos ehempel den esaki. Nos a gana respet di otro paisnan, y ainda nos ta haya hopi elogio pa e forma con Aruba a maneho y ta manehando e pandemia. Manera e palabranan di nos himno “chikito y simpel bo por ta, pero si respeta”

Pa esaki den nomber di Gobierno di Aruba mi kier gradici un biaha mas, tur esnan cu a traha duro, nos frontliners, y henter pueblo di Aruba.

CELEBRACION DI NOS DIA NACIONAL

Y e aña aki, Aruba a cuminsa celebra dia di Himno y Bandera y nos luna cultural ya desde e parada nacional luna pasa, sigui pa e concierto cultural nacional, festivalnan canto na Himno y Bandera, presentacionnan den poeta di patria, e manifestacion cultural ayera, y e ceremonia bunita di awe. Pa e motibo aki awe mi kier duna un danki especial na Minister Xiomara Maduro, Minister di cultura, pa e empeño cu e, y su ekipo y comision celebracion dianan nacional, a pone den organisa e celebracionnan. Cada un tabata un exito rotundo.

Durante e Concierto cultural, festival un canto na nos himno y bandera, y manifestacion cultural, ayera Plaza Betico tabata hopi yen, y hendenan tabata contento di por tin e libertad atrobe di por sali, celebra, sin e tapaboca y sin tur e medidanan.

Nos a surpasa hopi reto, y nos a suprasa nan pasobra nos a hacie hunto. Nos a yuda otro, nos a yuda famia y bisiña cu por tabata malo, hiba un sopi pe, of te di moringa. Nos a pone mas atencion na cosnan no material, cu na cosnan material. Esaki nos a haci hunto, pasobra nos cada un tabata determina di no laga e pandemia aki kibra nos, no kibra nos famia, y no kibra Aruba. E amor pa nos pais cu nos tur tin en comun, tabata e forsa principal cu a yuda nos yega awor, caminda nos ta, cu nos a domina e ultimo ola di e pandemia, y ta den e ‘exit strategy’.

Y mi tin tur fe y confianza, cu nos lo surpasa e retonan cu tin nos dilanti.

OPTIMISMO Y SPERANSA

Tal bes bo ta pensa cu e Minister Presidente aki ta optimista? Mucho optimista? Wel, mi lo bisa cu berdad semper mi ta purba ta optimista, mi ta busca pa mira tur cos for di un angulo positivo, pasobra e ora nos ta mira mas oportunidad y solucion.

Pero den e caso aki, aparte di ta optimista, mi ta tambe realistico. Dicon? Pasobra mi a mira y scucha tur e talento y pasion den e concierto cultural dos siman pasa, e festivalnan un canto na nos himno y bandera, e presentacionnan na poeta di patria, y e manifestacion cultural ayera. Y mi ta mirando tur nos mucha y hobennan aki desde ora trempan di mainta, contento di por desfila. Talento y amor pa nos himno, nos bandera, nos Aruba.

Mi a haya confirmacion tambe cu nos lo suprasa e retonan nos dilanti, e siman aki den e 20 scolnan cu ministernan y parlamentarionan a bishita. E preparacion cu maestronan ta duna nos alumnonan na scol ta realmente impresionante. Cada scol ta prepara nan alumnonan na un forma diferente, pero tur cu e mesun mensahe: amor pa nos Aruba, pa nos cultura, pa nos himno y pa nos bandera.

Y e bishitanan aki a hibami bek na tempo di mi infancia, especialmente e exposicion cu juffrouw Poppy di Anglo Kleuterschool tabata tin, pa rescata nos weganan tradicional di antes. Tambe e ceremonia protocolar cu St. Paulus School a organiza pa nos ayera mainta. Mirando e alumnonan hisa bandera y scuchando e muchanan canta nos himno, y otro cancionnan tipico di Aruba, a hibami bek 46 aña pasa, dia 18 di maart 1976, den stadion. Mi tabata den 4e klas, y apesar cu e tempo ey tabata tin hopi polemica, y hopi presion pa scolnan no participa na e ceremonia oficial, mi juffrouw di 4e klas, juffrouw Judith, a dicidi cu e si ta hiba nos. Y eynan nos tabata, den short blanco cortico, y shirt sin manga geel y otronan blauw y otronan cora. E mesun sensacion, e mesun emocion di e dia ey, awe ainda mi ta sinti, ora mi mira nos bandera hisa.

Cu esaki mi kier bisa cu maestro y maestranan rond di Aruba, mayornan, y famianan: e amor y respet cu awe bo ta inculca den nos muchanan, mayan lo guia nan den temponan mas dificil cu bida por trece pa nan, pa tuma e mihor decisionnan den interes di nos pais.

Y si di berdad nos kier pa mundo respeta nos, manera nos himno ta bisa “chikito y simpel bo por ta, pero si respeta” nos mester sigui inculca respet den nos muchanan, respet pa otro, respet pa nos pais, pa su himno y su bandera, pa su hendenan.

Hopi biaha nos ta bisa cu nos kier laga un miho Aruba, of un miho planeta pa nos yiunan. Awe ami lo kier pidi boso:

Ki boso ta pensa si nnos laga miho yiunan pa nos planeta?

Ban prepara nos yiunan aun mas mihor, sigui inculca respet, determinacion, curashi, pa asina nos laga mihor yiunan pa nos Aruba, y pa nos planeta.

Pa nan por stima y conserva nos Aruba y nos planeta real realmente.

REFLEXION PA FUTURO

E tempo nos dilanti, lo no ta facil. E lo rekeri hopi di nos cada un pa saca Aruba for di e abismo cu e pandemia a hinca nos aden. Pero nos sa cu e lo no ta peor cu loke nos a pasa aden den e ultimo dos añanan.

Si nos sigui aplica e mesun determinacion, e mesun curashi, e mesun amor pa nos pais, mi ta convenci cu nos lo ta exitoso. Laga nos sigui wordo guia pa e amor pa Aruba, pa e amor pa nos bandera y pa nos himno.

Manera e di tres couplet di nos himno ta bisa:

Grandesa di bo pueblo ta su gran cordialidad

CU DIOS POR GUIA Y CONSERVA SU AMOR PA LIBERTAD

Nos ta cante tur ora, y mi ta sigur cu nos ta kere den e palabranan aki tambe.

Nos cordialidad ta nos grandesa, ta nos cordialidad ta pone bishitantenan scoge nos pais pa bishita. Ban sigui fomenta e cordialidad aki.

Y cu Dios por guia y conserva, nos amor pa libertad.

Pabien Aruba

