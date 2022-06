“Como Gobernante bo mester e curashi pa acepta e realidad, comprende e diferencia y goberna no cu ilusion pero cu Realismo y vision di Optimismo pa produci solucion duradero.

Ora nos a sali di punto mas critico di e pandemia, y nos a kere cu nos por recupera trankilamente, nos a wordo confronta cu otro crisis, e conflicto na Ukraina, cu efectonan devastador pa henter mundo. Prijsnan di crudo y gasolin a aumenta drasticamente den tur pais. Na Aruba tambe, pasobra nos ta importa e gasolin.

Prijsnan di productonan den supermercado tambe a cuminsa aumenta, pasobra na e país cu nan ta wordo produci tambe nan a aumenta. Y nos ta importa e productonan aki combina cu e efectonan economico.

A pesar di e realidad critico aki, nos a mantene nos vision y direccion di maneho consistentemente y ta mirando cu Aruba ta riba e caminda pa recuperacion. Nos recuperacion awor ainda ta basa riba recuperacion di nos turismo, cual ta bayendo hopi bon. Nos a cera ultimo luna, mei 2022, cu mas bishitante cu e mesun luna na 2019, y nan ta gasta mas tambe den nos economia.

Minister Dangui Oduber su maneho ta pa percura cu e tendencia aki continua, y den e caso aki nos ta calcula cu nos lo finalisa e aña aki cu un recuperacion entre 90 pa 95% di nos turismo, y otro aña, nos lo yega nivelnan di prome cu pandemia.

Nos sa cu turismo so no por carga nos economia aunke con bunita e cifranan por ta mustra awor. Mi coleganan Minister Geoffrey Wever y Glenbert Croes pa e motibo aki ta buscando mas inversion y mas desaroyo economico. Diversificacion di nos economia ta crucial, y aki nos sector di energia por hunga un papel importante. Tambe mi ministerio di infrasturctura por hunga un papel importante den esaki.

Tur esaki mester bay si den balance cu conservacion di nos naturalesa y su medio ambiente. E tera cu nos ta biba ariba no ta di nos, nos tin’e presta di nos futuro generacion, y pesey mester conserva nos tera, flora y fauna, pa nan por tin un Aruba cu calidad di bida mayan. Pa esaki mi colega Minister Ursell Arends ta preparando e maneho y legislacion.

Nos meta no ta solamente realisa un crecemento economico. Esey ta simplemente e vehiculo pasobra nos meta ta mester ta pa crea cuponan di trabao duradero, y asina crea progreso y bienestar real pa tur ciudadano di nos pais. E desaroyo aki cu nos ta busca, meser trece entradanan pa asina Gobierno por yega mas lihe na e punto di finanzas saludable y sostenible. Y nos por, pasobra prome cu pandemia nos a yega e punto aki.

Pero kisas den e dianan por scucha critica sin mucho contenido, mas bien hopi ofensa of insitigacion indirecto di oposicion cu ta trata di trece confusion y spanto den nos comunidad.

Pero mi kier bisa nos digno pueblo; nos ketu bay ta sigui mira e realidad cu hopi sentido di Realismo, Optimismo y Compromiso pa logra nos meta den e temponan turbulento cu nos ta bibando.

Lamentablemente pandemia a stroba nos di logra e meta final. Sin embargo awor, saliendo di e pandemia, a pesar di e crisis; geo politico di energia y economico, nos ta mas comprometi cu nunca pa sigui traha duro pa logra finanzas publico sostenible.

Mi colega Xiomara Maduro ta preparando, hunto cu IMF y CAft, un maneho financiero nobo, e cuadro financiero den cual Aruba lo bay bek riba e caminda di finanzas saludable.

Enseñansa ta e yabi pa hopi di e problemanan bou di nos hobennan. Colega Endy Croes su pasion ta nos mucha y hobennan, pa crea mas oportunidad di estudio pa nan.

Y a traves di e maneho di husticia y e maneho social di colega Rocco Tjon, nos lo brinda proteccion y siguridad pa tur ciudadano y nan famia.

Saliendo di e pandemia, nos ta comprometi na haci e cambio y reformanan necesario, pa Aruba por ta mas fuerte y mas resiliente, basa riba un vision di e realidad y no temor of ilusion of kisas palabranan bunita pa decora.

HULANDA

Hustamente esey tabata e tema central den e reunionnan ultimo dianan cu Hulanda: con nos por haci Aruba mas fuerte y mas resiliente, pa crea progreso y bienestar duradero pa nos ciudadanonan.

Mi mester bisa cu mi ta hopi orguyoso con e reunionnan a bay. Pa prome biaha e premiernan di Aruba, Corsou y Sint Maarten y e Secretario di Estado encarga cu Reino a bin hunto, y ta Aruba a organiza esaki, aplicando su vision di laga e realidad inspira nos, pa asina nos crea e solucionnan di awe y futuro, teniendo cuenta cu e balans di locual nos comunidad por carga.

Durante tres dia di reunionnan hopi intenso, difícil, pero cu resultadonan hopi satisfactorio.

Pa di prome, nos a yega na un acuerdo cu Hulanda con por cuminsa stop e recorte di salario di 12.6%. Aruba ta e unico pais cu a yega na e acuerdo aki, y Conseho di Minister di Reino a aproba esaki. Cu e aprobacion aki Aruba lo mester cumpli cu 4 condicion, y asina entrante juli, PUES OTRO LUNA, por paga tur persona cu ta traha den gobierno of den entidad of fundacion cu ta wordo subsidia pa gobierno, lo haya 5% riba nan salario. Y esaki lo sigui wordo paga cada luna.

E decision di Conseho di Minister di Reino diabierna ultimo tabata e prome paso.

E siguiente paso ta e ley di wever-croes-norm cu lo wordo trata pa Parlamento mayan, dialuna 27 di juni. Ohala Parlamento acepta e ley aki, cu ta pone un maximo na e salarionan halto den companianan estatal, pa asina nos por duna empleadonan publico y semi publico e 5%.

Y e ultimo stap ta un conseho di CAft riba e forma con Aruba tin pensa di compensa e gastonan adicional pa paga e 5%.

Cu poder di Dios otro siman nos ta haya e conseho ey, y nos por prepara pa haci e pagonan na juli. Ami ta considera esaki un logro hopi importante.

Otro logro ta pa loke ta e ley di Reino COHO, cu Aruba, Corsou y Sint Maarten a para tras di un alternativa pa e COHO, un opcion cu Aruba a presenta. Awor nos tin e trabou den e siguiente simannan pa hunto cu Corsou y Sint Maarten werk uit e alternativa aki, pa presente na Hulanda na luna di september.

Mi ta considera esaki tambe un logro importante, pasobra awor nos tin apertura den henter e discusion, y e posibilidad cu nos lo yega na otro alternativa cu no ta COHO.

Pues nos tin varios motibo pa ta Satisfecho, Optimista y Orguyoso.

COSNAN CU A SALI FOR DI MAN

Locual si nos mester realisa, ta cu sin cambio, Aruba lo no sali di e problemanan financiero cu nos país ta aden. Palabranan bunita pa decora un realidad no ta algo cu ni ami ni mi coleganan den gabinete ta practica.

Manera mi a bisa na comienzo di mi discurso, E Berdad no ta Semper Bunita y Beyesa no Semper ta e Berdad. Como Gobernante bo mester tin e sinceridad cu pueblo y e curashi pa; acepta e realidad, comprende e diferencia y goberna no cu ilusion pero cu Realismo, vision di optimismo y curashi pa produci solución duradero.

Pesey nos a haci varios palabracionnan cu Hulanda pa reforma riba tereno financiero, gastonan di sector publico, tereno economico laboral, husticia, cuido y enseñansa. Cada kwartaal nos ta haci palabracionnan kico mester wordo haci pa nos logra nos metanan, y despues di cada kwartaal nos ta haci un evaluacion hunto cu Hulanda, con e kwartaal a bay. Aruba ta den cumplimento cu TUR e palabracionnan.

E cambio of reformanan aki ta hopi importante, pasobra no ta un secreto cu na Aruba hopi cos a sali for di man. Y si tin un cos cu e pandemia a siña nos, ta cu nos mester ta mas organisa, mas structura, cu nos mester respeta ley y regla, y actua cu man duro contra esnan cu ta viola nos ley y reglanan. Sino nos lo sigui biba persigui pa consecuencianan negativo di erornan di pasado.

Por ehempel, nos ta mira construccionnan tur caminda sin respeta naturalesa, of construccion comercial y di residencia bruha den otro. Pesey nos a bin cu e ROPV, cu ta organisa y structura con nos ta desaroya y construi na Aruba. E ROPV ta stipula exactamente unda por bin un negoshi, y unda ta solamente pa cas.

Esaki por haci poco dolor na principio, pero e ta pa nos mesun bon. E ta pasobra nos kier pa nos yiunan y nan yiunan tambe tin un pais cu un bon calidad di bida pa biba riba dje, pa construi nan futuro feliz. Cuanto biaha bo ta wak hendenan cu a traha nan cas den un rooi, y ora awa yobe duro, nan ta haya problema. Esey awor cu ROPV no ta posible mas. Of ta construi un edificio memey den naturalesa, destruyendo nos flora y fauna, cu ROPV esaki tampoco ta posible mas.

Of un día bo ta lanta y mira e cas di bo bisiña converti den un bar of nightclub, causando molester, desordo, problema cu trafico of parkeo.

Cu e ROPV pues nos ta organiza con nos kier sigui desaroya nos pais. Y cu mecanismonan di control y di sancion, pa esnan cu viola e reglanan.

Otro ehempel ta e vehiculonan UTV y ATV, un situacion cu a sali completamente for di control, pasobra e vehiculonan aki no ta apto pa core riba nos careteranan. Nos mester regula e sector aki, pa garantisa e siguridad di tur cu ta uza nan, ya pa alivia habitantenan di cierto area di e molester cu nan ta causa. Y e regulacion ta bin cu mecanismonan di control necesario.

Otro ehempel ta e salarionan halto den cierto companianan di gobierno. Esaki ta algo di hopi aña. Compania di gobierno, por ehempel Web Elmar, Setar, Serlimar, nan tin un tarea publico. Y nan mester brinda e miho servicio “Balansa y mas Eficiente posibel” cu menos gasto. No por ta asina cu nan ta hisa algun salario, y pesey nan ta hisa e tarifanan, pa asina e ciudadano hay’e ta paga mas.

Pesey, desde cu mi a drenta den gobierno, y mi a tuma nota di kico algun director tabata gana, 2 of 3 of hasta 4 biaha mas hopi cu un minister, mi a dicidi di bin cu e wever-croes-norm, cu den principio un director di un compania estatal no por gana mas cu 130% di e salario di un minister.

E norma aki ta stipula riba Afl. 261.000, cu ta alrededor di 17 pa 18 mil florin pa luna. Si bo ta traha den un compania priva, no ta problema di gobierno contal bo paga belasting manera debe ser.

Pero si bo ta traha na un compania di gobierno, unda pueblo ta paga pa awa coriente, internet, etc. E ora e salarionan no por ta mas halto cu 130% di salario di un minister. Si tin salario mas halto cu esey, mester baha nan pa asina por baha e tarifanan cu pueblo ta paga.

E ley aki NO ta afecta esnan cu ta gana menos cu 17 of 18 mil florin pa luna, pues e empleadonan aki por ta trankil. E motibo tras di e ley aki ta pa coregi cosnan cu a sali for di man, especialmente den temporada di crisis aki, cu a laga nos mira hopi berdad cu den e mundo di awe no ta factibel ni moralmente tolerabel mas.

Y mi por bisa, cu bastante orguyo, cu tur director cu a wordo nombra den mi ministerio, tempo mi tabata minister encarga cu energía, a wordo nombra cu un salario menos di e wever-croes-norm. Kiermen TIN hende cualifica, cu ta interesa. Nos no mester tin miedo. Talves 10 pa 20 persona riba henter nos isla, lo wordo afecta. Y nos tin atencion pa e situacion aki.

Laga nos no lubida cu awor e ley aki ta un condicion pa miles di empleado publico y di fundacionnan, haya 5% di nan salario otro luna. No ban sacrifica interes y bienestar di miles di empleado.

Hopi biaha hendenan ta bisa, cu nan kier laga un miho planeta pa nos yiunan, pero ami kier pa nos enfoca tambe; con nos por laga miho yiunan pa nos planeta.

Y pesey e reformanan ta necesario. pesey nos mester atene nos mes na Realidad, Ley y Reglanan. Pesey nos mester coregi cosnan cu tabata bay robes, pa crea un futuro cu no ta persigui pa pasado, pero cu ta crea oportunidadnan nobo pa progreso y bienestar sostenible y duradero.

Aruba ta den recuperacion, y esey ta danki na nos esfuerso conhunto, pa nabega e olanan halto di temponan aki cu Realismo, Curashi y Optimismo.

Den nomber di Gobierno di Aruba, mi ta gradici bo. Ban sigui enfoca riba e desaroyo positivo di nos país. Irespecto con difícil cosnan por ta awor, solo lo sali bek y cu energia y forsa renoba, pa nos traha hunto na progreso y bienestar di tur nos ciudadanonan.