Diadomingo 13 di maart Aruba ta conmemora dos aña cu Covid-19 a bati na nos porta. Riba 13 di maart, 2020, dos caso di Covid a wordo detecta. Pa e ocasion, Gobierno di Aruba a tene un ceremonia solemne dilanti di Bestuurskantoor pa conmemora esaki y recorda nos ciudadanonan cu a fayece cu Covid aki na Aruba. ‘Den Union pa Recorda y miho Speransa pa Futuro’. Prome Minister Evelyn Wever-Croes den un discurso hopi emocional a enfatisa cu e fe y confiansa di e ciudadanonan di Aruba, lo hiba nos na recuperacion y pa nos ta firme y resiliente como pais.

Discurso di Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

“Mester cera scol, cera frontera, cancela celebracion di 18 maart, a bin toque de queda, y a tene tur hende paden. Mi ta corda tur e sentimentonan cu tabata domina e tempo ey den pueblo y den ami tambe. Preocupacion. Temor. Tristesa. Pero mes momento determinacion y un forsa increibel pa enfrenta e reto aki y sali mas fuerte di dje. Nos a uni como un nacion, y nos a bringa e pandemia hunto. Awe nos tin e situacion hopi bon bou di control, y nos ta den e exit strategy caba, pendiente pa mira tambe kico mundo ta determina. Awe, diadomingo 13 di maart, 2 aña despues, tin 52 caso activo. Ya ta un luna desde 13 februari, cu nos tin menos di 100 caso activo. Y nos capacidad na hospital ta completo pasobra nos no tin patient cu covid den ICU. Aruba, un di e paisnan pionero den region asina ta dominando e pandemia, y na forma responsable a flexibilisa mayoría di e medidanan. Nos tin un grado di vacunacion halto. Di nos populacion adulto (18+) 82% tin e prome vacuna, y 78% tin e di dos vacuna. Locual si ta preocupa nos ta cu solamente 31% di esnan riba 18 aña, a tuma e booster. Di aki mi ta haci un apelacion un biaha mas pa nos sigui cuida y sigui vacuna. Sin embargo nos tin un dolor grandi, esey ta e mas di 6 miyon personanan cu a fayece rond mundo cu Covid, y den nan nos 212 rumannan cu a fayece cu Covid aki na Aruba. Awe nos a bin hunto pa recorda nan. Ban uni den oracion pa nan sosega na paz. Ban tene den oracion tambe nan famianan, y esnan cu a stima nan. Tabata momentonan hopi duro di mester despedí di un ser keri. Y locual a haci’e hopi mas difícil den temporada di pandemia ta, cu mester a haci esaki den forma cu nos no ta custuma. Mi ta spera cu e bunita recuerdonan cu boso tin di boso sernan keri, por duna boso forsa cu e perdida aki. Awe mi kier para keto tambe y gradici tur esnan cu a traha incansablemente pa nos combati e efectonan di e pandemia. Un pandemia cu a afecta nos país riba diferente área.

Cuido di salud:

Un danki na tur nos frontliners, cu den temporada di hopi insiguridad a sa di duna e miho cuido posibel. Docternan, enfermeronan, Ambulance, personal di DVG, DBZ, personal di test center y di taskforce. Cu no solamente tabata controla si personanan den isolacion ta na cas, sino den caso cu tabata necesario, tabata hiba cuminda pa nan tambe.

Siguridad:

Toque de queda, samenscholingsverbod, etc, medidanan cu ta limita bo movecion liber, y cu un impacto hopi grandi. Nos autoridadnan cu a mantene ordo, Polis, CEA, Aduana, tur esnan encarga cu cuida nos costa.

Economía:

Lamentablemente e efecto aun mas grandi a wordo sinti den nos economía. Hopi a perde trabou y hasta nan negoshi. Programanan di Gobierno manera FASW, subsidio di salario, alivio fiscal y asistencia na empresanan mediano y chikito, a yuda suavisa e dolor, pero e impacto asina mes tawata hopi grandi. Gradici esnan cu a lucha duro pa mantene nan negoshi habri, empresanan grandi, mediano y chikito, e weso di lomba di nos país, y principalmente pa mantene nos trahadonan na trabou.

Crisisteam:

Mi ta gradici e profesionalnan den henter e structura di Crisisteam cu a asisti nos den tuma e miho decisionnan posibel, bou condicionnan hopi hopi difícil. Nos tin un ekipo di hendenan dedica, prepara y cu curashi. Finalisando mi kier pidi henter comunidad, pa awe nos reconfirma nos compromiso cu nos lo sigui lucha pa hiba nos pais padilanti. Nos lo sigui cuida, nos lo sigui vacuna. Mi no por garantisa cu no lo bin otro variante. Pero mi por garantisa si cu nos ta prepara bon, pa si e bin. P’esey ta asina importante pa abo tambe vacuna. Ora mi mira atras riba e dos añanan aki, mi ta mira un periodo difícil, hopi difícil. Un periodo cu hopi preocupacion. Pero mi ta mira tambe un periodo caminda cu nos cu ta biba aki na Aruba, a bay bek na nos raisnan, na nos custumernan. Nos a cera mas cu otro. Nos tabata yuda e bisiña of e familiar cu un sopi of un te di moringa. Nos a uni como país.

Y p’esey mi tin tur fe y confiansa cu lo bay nos bon den futuro. Manera nos himno ta bisa, Aruba Dushi Tera

Nos baranca tan stima

Nos amor pa bo t’asina grandi

Cu’n tin nada pa kibre.

Esey ta loke nos a demostra den e dos añanan aki, y pa esey mi kier yama bo danki”!

