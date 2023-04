Diabierna 31 di maart mainta, a tuma luga na Renaissance Convention Center e Celebracion Dia di Trabao Social cu e tema Respetando diversidad mediante accion social conhunto. Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister Rocco Tjon a asisti na e celebracion aki e mainta aki na unda cu Prome Minister a entrega un bunita discurso na unda cu el a gradici tur trahado social na Aruba pa nan incansabel trabou y a enfatisa e importancia di trabou social.

“Tin cu lo puntra nan mes kico ta asina special na trabao social cu mester dedica un dia pa su celebracion. E celebracion tin segun Federacion Internacional di Trahadonan Social como obhetivo pa destaca e logronan di e trahado social, aumenta e visibilidad di e servicionan social pa futuro di e sociedad y defende husticia social y e derechonan human. E fecha di e celebracion aki a bira un punto culminante riba e calender di e trabao social na unda tur trahado social na mundo ta celebra y promove e contribucion di e trabao na personanan individual, famianan, comunidadnan y sociedad en general. Y p’esey mi ta contento di ta aki.

Trabao social ta un di e profesionnan cu ta crece mas rapido na nivel internacional cu cualkier otro profesion y ta haciendo esaki di forma significativo. Tin masha hopi motibo pakico trabao social ta un sector creciente. Un di e pruebanan solido ta cu e ta mustra resultadonan positivo ora gobiernonan en general ta inverti den servicionan social. Ora trahadonan social ta activo den un comunidad, sin importa si esaki ta grandi o chikito, semper e tin un impacto postivo cu ta resalta. E tin su efecto riba por ehempel reduccion di criminalidad, muchanan cu ta bay scol y tambe empleo.

Trabao social ta yuda e personan cu ta acudi pa ayudo resolve e probleman cu nan tin den nan bida cotidiano pa asina nan por funciona di forma social atrobe y participa di un forma mas digno den nos sociedad di acuerdo cu nan posibilidadnan.

Organisacionnan di trabao social ta colabora tambe estrechamente cu residentenan, Polis, educacion, asistencia, empresario y otro organizacionnan riba tereno social.

E pregunta cu ta surgi ta kico ta hiba un persona pa dedica parti di su tempo y su bida na trabao social? Nos sa cu tin biaha e ta un trabao malagradecido pa motibo no ta haya reconocemento. Awe mi ta aki pa duna reconocemento. Hopi hende ta kere cu un trahado social tin e “silver bullet” cu ta trece solucion pa e situacion cu e persona ta den.

Loke hopi biaha no ta wordo comprendi ta pa un trahado social yuda bo, abo mes mester haci algun tipo di esfuerso pa yuda bo mes. E trahado social por tene bo man como guia pa trece bo riba e bon caminda pero ta bo mes mester dal e pasonan necesario.

E trahado social ta e persona cu hopi biaha tin e privilegio di ta testigo di e storia di un persona cu kizas antes nunca a haya e oportunidad di cont’e. E trahado social por lo general ta hendenan cu un curason grandi, cu un sentido di y pa humanidad sobresaliente. Ora un hende scoge e trabao aki e ta pasobra nan ta kere y ta convenci cu nan alma y cuerpo cu nan por haci un diferencia den bida di esnan cu ta acerca nan pa ayudo. Manera Oprah Winfrey a bisa: “I’ve come to believe that each of us has a personal calling that’s as unique as a fingerprint – and that the best way to succeed is to discover what you love and then find a way to offer it to others in the form of service, working hard, and also allowing the energy of the universe to lead you.” E fingerprint di e trahado social sigur sigur ta super unico.

E trabao social sinembargo ta encera un peliger pa e trahado social. Na unda nan ta pone e limite? Te con leu bo por laga bo trabao influencia bo bida priva? Ora bo sali di oficina atardi, e trabao ta keda na oficina of sin cu bo kier o realisa, bo ta hib’e cas? Tur esaki ta rekeri cu un trahado social, cu apesar di tin un curason cu por tuma hopi y por mustra hopi amor, pasion y compasion, ta un persona cu tin un caracter fuerte pa su propio bienestar y proteccion.

Un trahado social ta un persona cu tin e habilidad di percibi loke otro hende no ta wak.

Mary Kay Ash a yega di bisa: “Everyone has an invisible sign hanging from their neck saying, ‘Make me feel important.’ Never forget this message when working with people.” Abo si por lesa y decifra e sign aki mientras cu pa otro e ta keda desapercibi y nan no ni sa mes cu e t’ey.

Un trahado social tambe tin e don di haci loke Alexander Den Heijer a constata: “When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower.” E trahado social sa con pa trata e ambiente cu e flor ta crece aden pa haci esaki florea manera e ta destina pa haci.

Finalisando mi kier expresa palabranan di reconocemento y gratitud na tur trahado social pa e labor fantastico cu a bin ta haci den bienestar di nos hendenan y consecuentemente nos comunidad. Nos tur sa cu si nos tin un comunidad sano y feliz cu un minimo na ups and downs, e suma total ta mas grandi cu cada un di su componente separa. E trahado social ta un actor cu ta contribui grandemente na esaki.

Keda haci e trabao bunita aki cu boso a scoge pa haci y briya cu resultado cu tur hende por mira pero muy en especial e personan cu boso ta touch nan alma cu boso labor.