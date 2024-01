Diahuebs mainta, Dia di Betico, 25 di januari, a tuma luga na Plaza Libertador G.F. Betico Cores, e ceremonia protocolar organisa pa Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) hunto cu Gobierno di Aruba. Prome Minister na e ocasion a duna su discurso primeramente famia di Betico, CCDN, Minister di Cultura Xiomara Maduro y pueblo di Aruba en general.



“Awe 25 di januari nos a bin hunto na un acto protocolar p’asina nos conmemora y celebra e fecha natalicio di un gran Arubiano, estadista y Libertador Gilberto François (Betico) Croes kende lo a cumpli 86 aña.

Betico a nace dia 25 di januari 1938 den e pueblo di Santa Cruz, den un hogar humilde caminda semper tabata reina amor, compasion y union familiar. Maestro tabata su profesion, pero bida a haci’e dirigente di su pueblo. Destino a haci cu el a bira un luchado cu a rebiba y realisa e causa di e pueblo Arubano pa su libertad.



Sin duda cu e trayectorio di Betico Croes como politico tabata impresionante. E stimacion cu el a demostra pa su isla natal tabata asina grandi y esaki tabata visibel a traves di e lucha tenaz cu el hiba pa logra e deseo di e pueblo Arubano, esta un Aruba autonomo den Reino Hulandes. Betico a transforma su stimacion y felicidad pa su pueblo mediante su propio yiunan bisando cu “e felicidad cu mi ta desea pa mi propio yiunan ta e felicidad cu mi ta desea pa henter e pueblo di Aruba”.

Historicamente e anhelo pa libertad a biba pa decadanan largo den curason di tur Arubiano y den apenas 12 aña Betico a logra realisa e anhelo aki. E liderazgo di Betico Croes tabata autentico di un Arubano kende cu hopi fervor tabata dirigi su pueblo, convertiendo su mes den e berdadero lider y portavoz di e lucha pa nos Status Aparte.

Un palabra clave cu Betico a uza for di cuminsamento di su lucha pa Status Aparte tabata Union, union di e pueblo Arubano, sin distincion di rasa, color, religion, status social etc. Y pa por logra e union aki y consecuentemente e libertad constitucional, Betico como e gran arkitecto y lider visionario a percura primeramente pa Aruba haya su propio himno y bandera, simbolonan di union y libertad y cual simbolonan a wordo inaugura dia 18 di maart 1976 den Wilhelmina Stadion.

Sinembargo e lucha cu Betico Croes a hiba pa saca Aruba for di e constelacion Antiano, no a bay asina facil y no a bay sin sacrificio. Un dicho cu Betico semper a vocifera tabata cu “No tin lucha sin sacrificio y no tin sacrificio sin gloria”. Hecho ta cu hopi sacrificio a ser haci pa Betico y esnan cu a lucha hunto cu ne, cu awe tambe nos ta recorda. Nos ta corda tur e manifestacion y protestanan hunto cu su pueblo, su encarcelamento inhusto, tambe durante e Referendum Consultativo y e accionnan di Augustus scur na 1977.

Pero tabata danki na e accionnan aki cu porfin Hulanda a dicidi na 1981 di duna atencion na e lucha di nos pueblo reconociendo e derecho di autodeterminacion. Na varios ocasion den e lucha pa Status Aparte, sanger, sodo y lagrima a ser drama, caminda nos tin cu recorda entre otro e atentado riba bida di Betico dia 24 april 1983 riba veld di Winston na Santa Cruz.

Y con e lucha pa nos libertad a culmina durante e Conferencia di Mesa Rondo na maart 1983 na Hulanda, caminda Aruba bao liderazgo di Betico Croes a logra su Status Aparte, esta un pais autonomo den Reino Hulandes cu su propio Gobierno, propio Parlamento, propio Gobernador, propio moneda y propio instrumentonan economico pa desaroya nos pais exitosamente. Esaki ta e bunita legado cu Betico Croes a laga atras pa e generacion aki y futuro generacionnan caminda e mes a yega di declara cu, “Mi sa cu despues cu nos no t’ey mas, historia lo demostra kico ta e rikesa inmaterial cu nos a laga atras pa nos criaturanan”.

Durante e ultimo siman y añanan mi a bishita varios scol na Aruba relaciona cu e celebracion di Dia di Betico y mi ta orguyoso di experencia con e alumnonan di e diferente scolnan aki ta balora tur e trabaonan inmenso eherce pa nos Libertador y ta mustra nan stimacion pa Betico Croes mediante canto, poesia, pintura y obranan di arte. Pa esaki mi kier gradici e maestro y maestranan cu ta traha asina duro den enseñansa, y ta percura pa e historia di Betico Croes y nos Status Aparte wordo inculca den nos hobennan.

Awe mi kier comparti un parti di e poesia cu alumnonan di klas 4 di St Fransiscus College a recita ayera, ora mi a bishita nan. Un poema dedica na Betico, den cual nan a uza e letternan di su nomber:

B alente

E nergetico

T alentoso y triumfante

I nteligente

C arismatiso y curason grandi

O rguyoso di ta Arubiano

Betico tabata tur esaki y hopi mas. Y ta p’esey nos ta asina orguyoso di por tabata tin un lider di e taya aki.

Durante nos bishita na scolnan, nos ta conta tambe tocante e bida di Betico, e lucha, e sacrificionsn y e logronan. Nos speransa ta cu asina nos ta duna cada alumno inspiracion pa momentonan cu nan haya nan mes den retonan, y e importancia di stima bo pais, iresepecto unda bo a nace. Betico Croes mes a bisa “Arubano no ta solamente esun cu a nace na Aruba, Arubano ta tambe esnan cu a nace den exterior pero a haci di Aruba nan hogar”.

Pues awe riba e fecha natal di nos Libertador, ban ta haci e compromiso un biaha mas, cu nos lo no laga e memoria di Betico Croes muri nunca y mustra na un y tur cu e sacrificionan cu Betico a haci pa logra e Status Aparte tan anhela no tabata envano.

Na su yiunan, y nietonan aki presente, nos kier bisa un biaha mas DANKI pa comparti boso tata cu nos, y nos ta spera cu e stimacion cu nos pueblo tin pa boso, por duna boso consuelo ora cu boso sinti su falta.

Por ultimo mi kier a gradici Comision Celebracion Dianan Nacional y colega Minister Xiomara Maduro, pa e bunita organisacion riba e dia aki y e manifestacion cutlural di ayera, na tur cantante, agrupacionnan musical, y boso, nos invitadonan cu a bin conmemora e dia importante aki cu nos.

Pueblo Arubano, awe ban hisa nos bandera y celebra Dia di Betico den gran forma y pasa un feliz Dia di Betico. Cu Dios bendiciona cada ciudadano di nos pais.