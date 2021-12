Cada fin di aña, durante temporada di Pasco, nos ta pensa ariba tur e recuerdonan bunita comparti cu famia y amistadnan. Nos ta recorda cu hopi amor y respet riba esnan cu ya no tey mas cu nos. Nos ta para keto tambe na e momentonan cu a pone nos realisa con bendiciona nos ta y en realidad con gradicido nos mester ta pa e cosnan bon cu nos a experencia.

E fin di aña aki nos por mira bek ariba recuerdonan bunita pa pais Aruba: por ehempel, nos atletanan Arubiano cu a titula campeon den competencianan internacional di windsurf, como tambe nan tremendo trabao durante e Weganan Olimpico di Tokyo, e Weganan Junior Pan Americano di Cali y nombramento di e prome Arubiano como vice-president di Comite Olimpico Internacional.

Banda di e celebracion, nos ta reflexiona tambe ariba e desafionan cu a presenta. Esunnan cu ta mas comun den nos combersacionnan ultimo tempo ta siguramente recuperacion economico, e stabilidad di nos finansas y seguridad di empleo di mama y tatanan di famia. E topiconan aki ta hunga un papel importante den tur hogar. Pero felicidad y bienestar di hende no ta depende solamente di esakinan.

Awe mi kier a refleha ariba un di e desafionan mas serio cu nos ta confronta como pais, pero cu nos no ta papia di dje cu mesun facilidad.

Un desafio cu durante e pandemia mas y mas a yega na superficie y cu ta descarta asina tanto hende den nos comunidad. Ta haci como si fuera cu e hendenan aki no ta apto pa ta parti integral di nos sociedad y cu nan no por ta habri tocante e desafio aki, sin prehuicio di otronan. E desafio aki ta afecta hendenan di San Nicolas te Westpunt; rico y pober; adulto y hoben; esnan cu tin trabao y esnan desemplea.

E ta afecta bida di hopi di nos aki na Aruba, pero tambe bida di nos hobennan cu ta bay studia afo. E desafio aki ta debilita e bienestar di nos nacion y ta pone un peso grandi riba nos famianan.

Mi ta papiando di salud mental. For di e personanan cu ta biba cu depresion of cu atakenan di panico, te cu esnan cu ta bringa contra sentimentonan di

desesperacion y ansiedad. Kisas un hende por pensa, cu un desafio asina grandi cu ta afecta asina tanto hende, ta algo cu nos tur ta papia di dje; cu tin suficiente atencion y recurso pa anda cu ne. E berdad, desafortunadamente, ta otro.

Segun World Health Organisation, pa aña 2030, depresion lo ta e causa primordial di enfermedad rond mundo. Sea ta fisico of mental, salud na nivel aceptabel ta un di e desafionan di mas grandi cu mester atende cu ne den nos tempo.

Mientras cu nos ta purba reconstrui nos economia y crea un sociedad mas fuerte, nos no por keda sin afronta e desafionan nobo cu ta bin. Nos ta realisa cu prosperidad no ta igualmente reparti pa crea e nivel di bienestar y solidaridad cu nos lo a desea riba nos isla. E reparticion husto aki mester ta un meta constante den tur gobernacion.

E bienestar mental di nos pais ta mes importante cu e bienestar cu inversionnan y actividadnan economico por trece cu ne.

Recientemente Nacionnan Uni a yega na un consenso amplio pa cu e necesidad di ‘sinta hunto y traha cu otro como partners’ pa asina conhuntamente resolve e problema mundial di cambio climatico. Nos prioridad aki na Aruba tambe mester ta pa sali bay dilanti hunto – como aliado; pa nos keda disponibel y percura pa traha hunto pa esnan den comunidad cu mas tin mester di nos. Hunto nos tin cu percura pa ningun hende keda exclui, laga un banda of neglisha.

Pa un tempo demasiado largo nos a casi tene un silencio hermetico ariba e topico di salud mental: un tabu cu a sobrevivi diferente generacion y ta crusa diferente area di nos sociedad.

Awe, na aña 2021, ainda tin demasiado hende cu ta sinti cu algo ta hopi robes cu nan, si nan ta lucha contra un of otro forma di depresion of ansiedad. Door di e stigmatisacion cu tin rond di e topico, tin biaha esnan cu ta sufriendo no por ni defini loke cu nan ta sinti. Hopi hende tin miedo di bisa nan pareha, nan famianan, amigonan cercano of hefe di trabou cu nan ta afrontando un reto mental cu miedo

di wordo bisa cu: ‘ta co’i loco’; of ‘ta atencion e ta busca’. Esaki no ta yuda y por te hasta empeora e situacion – si un persona ta djis pretende di ta ‘OK’. Kisas nada ta sosode, te ora cu ta mucho laat.

Esaki ta hasi cu e biahanan cu si nos ta papia di e desafionan di salud mental ta na momento cu tin consecuencianan tragico, pero pa-su-mañan nos sociedad ta pasa bek pa ordo di dia. E actitud aki ta robes: nos no por logra exito como pais, si nos no crea espacio den nos comunidad pa esnan cu ta confronta e desafio aki.

Na Aruba actualmente, segun Respaldo, 1 di cada 10 persona ta afecta pa un of otro malesa mental. Esey ta un di cada diez hende den cada bario, na cada luga di trabou, of den cada famia.

Tin hendenan cu abiertamente ta comparti nan storia doloroso cu nos comunidad. Tambe mester felicita medionan di prensa cu ta purba contribui na papia riba e topico aki. Sinembargo, especialmente ariba medionan social, demasiado biaha bo ta topa sceptisismo, mofa y hasta intimidacion como reaccion riba e testimonionan aki. Hopi biaha ta trata di insultonan denigrante – cobardemente scondi tras di e anonimato cu medionan social ta permiti.

Actitudnan asina ta simplemente re-enforsa e tabu y sigui promove stigmatisacion afectando bida di hopi hende y nan famia di un manera cu no por wordo repara. Consecuentemente nos pais ta keda atras den su progreso. P’esey e lucha contra intolerancia y promocion di inclusion, mester inclui e area aki tambe.

Tin ora ta dificil pa un pais reconoce cu a bira tempo pa confronta un problema nobo. Pero nos pais a supera problemanan grandi den pasado caba. Problemanan cu tabata parse cu no tin salida pa nan sin ayudo di otronan.

E ehempel mas recien ta naturalmente e pandemia mundial, cu nos como isla y mundo henter ainda ta meymey di dje. Ta bisto cu esfuerso di algun hende, of di un cierto sector so, por ehempel sector di cuido medico, no ta suficiente. Djis cambia ley of impone regla, no ta suficiente. Esfuerso di gobierno so, no ta

suficiente. Ta nos forma nacional di responde ariba e crisis, ta determina si nos por enfrenta y combati e pandemia cu exito y recupera di un forma satisfactorio.

A costa nos un pandemia pa sacudi nos y saca nos for di complacencia y pa realisa cu actuando den solidarismo nos ta logra trece cambio den situacionnan hopi dificil. Y esey ta conta pa e crisis di salud mental tambe.

Ban ta mas amabel y solidario cu otro. Con bunita lo ta, si nos tur ‘check in’ mas frecuente cu esnan rond di nos, mira con ta cu nan, berdaderamente! Un saludo, un mensahe, un cariño. Mescos cu nos ta haci durante temporada di Pasco; pero henter aña. Kisas pa bo mes e no parce nada special, pero pa un otro e por haci un mundo di diferencia. Y si nota cu tin algo cu di berdad no ta bayendo bon, sea cu nos mes persona of cu otronan, laga nos no teme di papia riba dje, busca y brinda sosten.

Nos no por warda e crisis di salud mental bira mas grandi. Nos tin cu demostra solidarismo awor pa salba bida. Nos tin cu eherce comprension y tolerancia. Y ta habri pa admiti e berdad cu si nos sigui riba e caminda cu nos ta, e problema lo sigui crece te ora cu nos mes no por resolve esaki mas. No laga nos lague yega asina leu.

E mensahe di Pasco ta hustamente esaki: cu Dios a mira un scuridad demasiado grandi riba humanidad, y a dicidi di manda luz y salbacion. E luz a haci bisto unda humanidad tabatin mester di salbacion, y Cristo mes, a nace pa trece salbacion di e scuridad ey.

Bon salud mental, no ta cuminsa den hospital of na Respaldo. E ta cuminsa ora nos reconoce esey y haci algo na dje na nos cas, nos lugar di empleo, na nos scolnan, y den nos famianan. Tur hende tin un rol den esaki; pa laga e luz briya. P’esey mi ta haci un yamada awe pa kibra e silencio riba e topico aki. Ban tum’e como nos resolucion di e aña nobo cu ta den porta!

Solamente tumando accion hunto nos lo por supera e problema cu nos ta confronta. Si nos sinta hunto y traha cu otro manera aliado, nos por resolve gran parti di e problema di salud mental. Y esey lo trece salbacion.

Den nomber di mi casa Hanneke y mi yiunan, permiti mi termina, deseando boso tur, un Pasco bendicona y un aña nobo yena cu misericordia di nos Señor Hesus.

