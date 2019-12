Discurso di Pasco di Gobernador di Aruba S.E. Alfonso Boekhoudt

Durante temporada di Pasco nos ta para keto un rato y contempla loke ta importante pa nos den bida. Nos ta reflexiona riba e logro- y retonan cu a fortalece nos den e aña cu ta tras di lomba y tambe e desafio y oportunidadnan nos dilanti. P’esey mescos cu hopi otro hende na Aruba mi tambe ta refleha e direccion cu bida ta bay pa mi y mi famia durante e temporada aki. Mi por bisa cu nos tabatin momentonan sumamente agradabel, cu yiunan cu a repatria di exterior, como tambe momentonan doloroso y di tristesa cu perdida di sernan keri. Mescos cu e gran famia Arubiano cu a perde e Tata di nos Cultura, e baluerte, Padu Lampe. Con abo ta pasa Pasco e aña aki? Kisas bo por wak atras riba un aña cu logronan bunita y bo por regociha di e dushi ambiente di Fin di Aña. Pero, kisas e dianan aki ta net esunan di mas dificil, pa motibo cu bo ta sinti bo mes bo so. Pero … awe cu Pasco di Nacemento, mientras nos ta reflexiona riba e aña cu lo finalisa den algun dia, laga nos busca un faro di luz pa yena nos cu perseverancia, fe y optimismo pa drenta e decada nobo di siglo 21 cu ta den porta. Den e temporada aki ta manera cu nos ta laga nos mes wordo bisti di nostalgia cu custumber y holornan di e temporada. Cu esaki nos ta sinti nos mes protehi cu un escudo contra cosnan externo y cosnan menos bon: ta manera cu nos ta cera nos mes pa tur otro cos y ta enfoca solamente ariba nos canticanan di Pasco, preparacion pa e celebracion y nos TOP-100 di aña. Pero, si nos lanta muraya rond di nos cas y ta ocupa nos mes solamente cu loke ta pasa eyden nos ta debilita e sentido di comunidad. Y den e proteccion falso di e murayanan ey ta facil pa perde compasion. Asina nos lo termina ta promove enemistad, envidia, calumnia, maldad, odio y rencor hopi biaha den anonimato di rednan di media social y via di programanan radial y corantnan. Den esencia, esaki ta destrui nos identidad como Arubiano: e persona pacifico, cariñoso, amabel, humilde, tolerante y respetuoso. Ora bo sigui noticia, of e desaroyonan riba nos isla, tin ora ta facil pa perde curashi y animo. Tin asina tanto polarisacion, desunion, inhusticia, persecusion y isolacion cu ta manera un forsa destructivo ta asotando nos comunidad. Contra e forsanan aki, e hende comun ta mustra indefenso. Te hasta e ta pone nos sinti un poco inutil, mirando cu nos ta sinti tin biaha cu nos no por haci nada contra di esey. Pero un comunidad uni – unda nos tur ta forma parti activo y positivo di dje – ta loke ta fortalece nos democracia. E ta loke ta elimina espacio pa polarisacion y egoismo. E ta loke ta kita e enfoke di riba loke ta separa nos. Union ta fortalece generosidad. Nos no mag lubida, cu e cosnan di mas grandi cu nos a logra como pais, nos a logra door di esfuerso conhunto y no pa cumpli metanan politico ni personal. E importancia di esfuerso conhunto mi por a mira den mi tantisimo bishitanan na tur fundacion y instancianan. Ta e ciudadano preocupa ta lora su manga y ta cuminsa cu iniciativanan tanto chikito como grandi pa proteha esnan cu no por yuda nan mes: proyectonan pa muchanan huerfano y pa e muchanan cu no tin co’i hunga pa proteha nos flora y fauna maritimo y terrestre pa proteha nos simbolo nacional y nos herencia cultural. Tambe iniciativanan pa duna aliento a esunan no tin hopi dia mas riba e plano fisico aki cu e conviccion cu bida di berdad no ta infinito, pero cu amor y dedicacion no tin limite. Caminda cu nos ta identifica desafio nos ta wak cu hendenan ta uni forsa! Y esaki ta hopi necesario, pasobra pafo di e murayanan individualista, e mundo di pafo ey ta sigui su curso bon y malo. P’esey e Storia di Pasco mester ta semper e fundeshi di nos reflexion den e temporada aki. E storia di un mama cu tata hoben, a punto di bira mayor pa prome biaha, cu no por a haya un dak ariba nan cabes. E storia di un baby cu a nace exclui di tur clase di luho y rikesa, pero cu a crece pa trece arepentimento y union, en bes di husga y condena esnan diferente. E Storia di Pasco ta e storia di luz y speransa den un mundo scur. No ta facil pa semper keda convenci cu nos por yuda cambia of adapta e direccion cu nos comunidad ta bayendo. Pero djis pensa un rato loke nos por logra pa nos mesun bisiñanan, ta impacta nos bario, nos comunidad y nos isla henter. Kiermen cu e cosnan di mas importante pa un comunidad sano manera libertad, igualdad y oportunidad igual pa tur hende, ta depende di e forma cu nos ta trata con nos ta comunica cu e hendenan cu nos ta topa diariamente. Hopi di nos a cuminsa caba, poniendo nos interesnan personal un banda, pa cuminsa un lucha pa esun di otro hendenan, di nos bestianan y nos naturaleza riba tera y bou lama. Apesar di desafionan grandi y externo, manera desaroyo di cierto industrianan cu tabata subi y baha mescos cu e olanan cu ta trece e barconan di carga den nos waf cada biaha cu e habitantenan di e democracia hoben aki a sa di uni y enfrenta esakinan hunto, Aruba a logra sali bay dilanti; den nos mes forma y ariba nos propio forsa. Esaki ta caracterisa nos como Arubiano den un bon forma. Tin biaha nos por sinti nos mes descurasha, desmotiva, pero nunca nos por ta indiferente. Nos por traha puentenan cu ta necesario pa surpasa nos diferencianan. Asina nos ta logra integra esnan exclui di nos comunidad. E murayanan invisibel rond di esnan marginalisa ta wordo benta abou y nan mundo ta bira mas grandi, mas miho, di nos tur hunto. Apesar di tur diferencia e puentenan y esnan cu genuinamente ta traha e puentenan aki – mester wordo protehi. For di siglo pasa, nos a conoce un comunidad cu a sa di uni forsa y sacrifica hunto pa hiba nos pais dilanti. Esey ta nos forsa…y esey por yuda nos enfrenta e reto, desafio y tensionan actual. Y awe mas cu nunca nos mester ta dispuesto pa haci esaki. Aruba, ta keda nos baranca stima, unda nos kier biba, traha, construi un futuro pa TUR esnan cu ta entre nos, y tambe esnan cu ta bin despues di nos. E determinacion pa sigui lucha pa e isla aki, ta depende di cada un di nos – sin importa e tamaño di e aporte. E Storia di Pasco ta toca nos tur na diferente manera. E instante di reflexion cu ta move nos pa duna un man na esunan mas vulnerabel di ta solidario un cu otro; y di sali na defensa di esun cu no por defende su mes, ta pone nos enfoca riba nos fe den Dios y e forma cu nos kier biba p’e. Pero tambe e ta mustra riba cuanto nos ta kere den nos mes, den otronan, y den un futuro cu nos por biba cu otro den paz y trankilidad. Y si nos uni forsa podise nos no por logra tur cos, pero si hopi. Mi ta sigur cu si nos para keto riba e balornan di e Storia di Pasco, nos lo duna un otro contenido na nos rol den comunidad, den nos barionan y como parti di e sociedad civico. E ser humano ta leu di ta perfecto. Pero e mester ta den desaroyo si. Hopi biaha nos ta laga e reflexion, riba e caracteristicanan noble cu e storia di Pasco ta planta den nos, perdura pa mucho poco tempo. Ta algo grandi y glorioso a cuminsa chikito. Un baby a nace den un pesebre, sin prehuicio, sin rabia, y sin culpa. Ela crece pa alcansa henter e plenitud di tur loke ta bon. P’esey, ora nos canta “Cu henter mi alma y cu henter mi bida”, laga nos corda cu esey ta implica, cu nos mester crece pa alcansa e plenitud cu e Storia di Pasco ta siña nos. Den nomber di mi casa Hanneke y mi yiunan, permiti mi desea boso tur, unda cu boso por ta, y den ki circumstancia boso por ta, Un Pasco bendiciona.

