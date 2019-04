Discurso di minister-president den cuadro di e lansamento di e maneho economico di gabinete wever-croes

Miembronan di Parlamentio, Ministernan, Dama y cabayeronan, Bon tardi.

Awe nos ta hunto pa e ocasión importante unda cu nos ta presenta e maneho economico di Aruba. Y mi ta bisa di Aruba pasobra e maneho aki no por wordo implementa sin e cooperacion di henter comunidad . E maneho economico por wordo implementa unicamente cu un cooperacion estrecho entre sector priva y sector publico, pero tambe den cooperacion cu nos sectornan civico y academico. Awe nos ta hunto cu diferente instancianan di sector priva cu desde cu nos a drenta den gobierno a wordo consulta riba cual ta e posibilidadnan cu nan ta mira pa nos dirigi y diversifica e economia di Aruba. Hunto cu boso nos a yega na e vision y liña di maneho pa diversifica nos economia na un forma balansa. Pesey mi ta gradici boso tur pa boso participacion y ta urgi boso pa nos sigui traha hunto pa por realisa e metanan proponi.

Nos vision pa Aruba su desaroyo economico ta amplio y ta dirigi riba algún meta importante. Awe mi lo enfoca riba 6 di e metanan aki.

1) Contribui na un miho calidad di bida, pasobra nos tin e ser humano central den nos maneho. Nos vision economico mester pone cu ciudadanonan na Aruba por biba un bida digno y disfruta di un bienestar halto.

2) Inclusion, unda nos ta bisa cu e desaroyo economico mester ta pa tur hende, basa riba reglanan y maneho transparente. Nos vision mester brinda e mesun oportunidadnan na tur hende pa trabao cu un pago husto y respetando nan derechonan. Den nos maneho inclusivo nos kier pone atencion especial na e empresario social (“social entrepeneurship”).

3) Innovacion, sin innovacion nos no por ta competitivo den e mundo di negoshi di awe y di futuro. 75% di mucha cu awe ta bay scol basico ta bay traha den trabounan cu awe no ta existi. Nos tin cu prepara nos hobennan pa e trabaonan di futuro, hasta pa esnan cu nos no sa ainda kico tur nan lo ta. Nos tin cu prepara nos comerciantenan tambe pa por competi den mercadonan cambiante cu cada dia ta mas exigente. Pa mi duna un ehempel: Awe como comerciante bo no ta competi solamente cu e mercado interno, pero tambe cu mercadonan internacional. Esaki kiermen cu nos mester adapta rapido y cu un mentalidad innovativo pa por haci e transicion necesario, e cambio cu ta wordo exigi di nos.

4) E di 4 meta ta pa nos economia ta uno resiliente, pues no facilmente infuencia of afecta pa calamidad. Menos dependencia di un solo pilar, of cu e forsa pa bin bek despues cu otro pilar cay afo. Aruba ta un pais resiliente, nos a demostra esey desde añanan ’80 ora nos por a bons bek di ciere di e refineria, y desaroya e pilar turístico. Aruba ta enfrentando e mesun retonan awor, cu e refineria. Mescos cu e tempo ey nos a lanta bek, mi ta convenci cu e biaha aki tambe, pasobra nos tin resiliencia y creatividad den e vision economico aki

5) E di 5 meta ta pa stimula inversionnan, tanto local como di exterior, pa por diversifica nos economia. Esaki por ta un caminda largo, pero mi tin confiansa cu hunto nos lo logra. Nos kier stimula tur hende, especialmente nos hoben y hendenan muhe, pa cuminsa nan propio negoshi. Preferibelmente negoshinan den e areanan di e 6 sectornan conoci como “Promising Sectors”. Nos ta consciente di e reto cu nos tin cu e “Cost of Doing Business” y e “Ease of doing business”, y nos meta ta pa trece cambionan grandi den esaki. Ya varios institucionnan di gobierno ta trahando riba modernisa y simplifica nan procesonan. Nos maneho di e-Government ta uno ambisioso y sigur no sin reto. Pero cu pasonan firme y un maneho balansa nos lo logra nos metanan si nos traha hunto. Un di e principionan di nos maneho ta pa pone e servicio na nos ciudadanonan, comerciantenan y inversionistanan central. Imagina bo cu bo no mester para den rij mas pa busca papel di 5 florin, y hib’e otro departamento di gobierno, of si bo por yena bo formulario di belasting na cas via computer, of si bo no mester para de rij mas pa haya bo number di auto.

e-Government tambe lo trece mas transparencia den gobernacion y lo yuda combati corupcion.

6) Y e di 6 meta di nos vision economico ta pa logra un desaroyo balansa. Nos no ta papia simplemente di desaroyo economico, NO, nos ta papia di desaroyo economico sostenibel y balansa. Kiermen un desaroyo realistico, cu un pais por carga y paga, den cual ta tene cuenta cu tur interes. Interes di nos pais, di e comerciante, di e ciudadano, y di proteccion di nos medio ambiente pa nos futuro generacionnan, poniendo e ser humano central.

Den corto: e vision economico ta dirigi riba crecemento economico, pero nos meta no ta e crecemento riba su mes. Nos meta ta e oportunidadnan, e progreso y bienestar cu e crecemento ey por trece.

Aruba a compromete su mes cu e 17 metanan sostenibel di Nacionnan Uni pa crea un miho mundo na aña 2030. Y nos vision economico, nos maneho economico, ta dirigi pa stimula pa nos alcansa e metanan aki pa 2030. E maneho economico cu nos ta presenta awe ta pa 2019 – 2022 y ta e simia cu NOS ta planta awe pero cu lo transcende pa 2030 y despues.

Den cuadro di bon gobernacion y un maneho responsabel, ta importante tambe pa menciona cu Gobierno di Aruba ta preparando un Plan Nacional Strategico, “Nos Plan, Nos Futuro”, cu ta basa riba e metanan sostenibel di Nacionnan Uni unda cu innovacion ta un liña cora y e motor principal.

Prome cu mi finalisa, mi kier a haci un apelacion special na sector priva, sector academico y sector civico: pa nos traha den cooperacion cu sector publico pa realisa e metanan di e maneho economico. Y en particular nos sector priva, boso por haci e diferencia y contribui grandemente na e diversificacion di nos economia. Y mi ta compromete na boso cu Gobierno lo facilita e caminda pa boso.

Mi ta felicita Minister di Finansa, Xiomara Ruiz-Maduro cu e vision aki. Ta prome biaha den historia di nos pais cu un gobierno ta presenta un vision prepara conhuntamente cu stakeholders.

Mi ta gradici specialmente director di Departamento di Asuntonan Economico, sra. Maria Dijkhof-Pita, y henter e departamento pa nan esfuerso den presenta e producto aki. Mi sa cu mi a bira hopi impaciente, y mi disculpa si mi ta pone mucho presion, pero e resultado final ta hopi bon. Un danki tambe na tur esnan cu a duna nan contribucion pa nos a logra presenta nos vision economico, sin lubida colega ministernan pa nan cooperacion.

Dama y cabayeronan, nos vision economico 2019-2022 no ta solamente di crecemento economico, pero mas bien di crecemento di calidad di bida di nos ciudadanonan.

