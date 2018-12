Discurso di fin di aña di prome Minister Evelyn Wever Croes

Aña 2018 a habri cu nos atendiendo retonan grandi: Un deficit financiero di casi 175 miyon florin mas di loke ley ta permiti;

E crisis migratorio di Venezuela;

Un crisis social enorme cu a manifesta su mes cobrando bida di dos mucha inocente na november aña pasa, dos dama e aña aki y mas di 100 victima di violencia domestico pa loke ta 2018;

E Reto di falta di confiansa di ciudadanonan di nos pais den nan propio gobierno; Falta di confiansa di institutonan di supervision local y internacional den Aruba;

Falta di confiansa di paisnan den region y Hulanda den nos Gobierno di Aruba.

Ta den e lamanan bruto aki di e situacion real di nos pais nos a lora manga y cuminsa traha enfrentando cada reto cu trabao duro y optimismo.

Nos a propone nos mes pa pone e ser humano central y e decisionnan di Gobierno tabata concentra hustamente riba e factor importante aki. Esaki tabata e unico forma pa nos gana e confiansa bek di nos comunidad.

SOCIAL

Nos a cuminsa cu atende e problemanan social na forma habri, structura pa logra mas efectividad. Nos a yama tur esnan cu ta labora den e sector social hunto, y asina nan a traha e Crisis Plan Social. Gobierno di su banda a percura pa crea un fondo di emergencia di 34 miyon florin pa sostene e esfuersonan di e Crisis Plan Social y Parlamento recientemente a aproba esaki unanimamente. E echo aki a demostra unidad y sosten completo di nos Parlamento pa bringa problemanan social hunto. Den e lucha aki Parlamento a demostra cu no tin color politico, den e lucha aki e ser humano ta central, especialmente esnan mas vulnerable, nos muchanan y nos hende muhernan. E fondo di 34 miyon florin lo wordo reparti pa cubri un periodo di dos aña y lo percura pa paga mas trahado social, mas ekipo pa nan traha cu n’e y mas subsidio pa fundacionnan. Sinembargo, placa so lo no soluciona e problemanan, pero sin placa, nos no por combati e problema mes.

INFRASTRUCTURA

Poniendo e ser humano central, ta nos anhelo pa percura pa cada famia yega na su propio cas. Esaki a wordo concretisa cu otorgamento di casi 800 tereno na famianan cu tabata tin como 20 aña of menos ta warda riba un tereno. Algo cu no a pasa den ultimo añanan. Awor nan tin e oportunidad di logra nan soño di construi nan propio cas. E aña nos dilanti lo toca turno di esnan cu tin 5 aña ta wardando pa nan tereno. Y asina poco poco pero sigur nos lo alivia e presion cu tin pa ciudadanonan yega na nan propio cas. Aparte di esaki den 2019 lo destina fondo di infrastructura pa reparacion y mantencion di caretera den barionan, cu awor ainda ta den hopi mal estado.

ENSEÑANSA

Riba tereno di enseñansa a yega na varios acuerdo di cooperacion. Un acuerdo a wordo firma cu e Minister di Educacion di Hulanda pa e fondo di estimulo pa nos studiantenan studia den region. E acuerdo ta permiti financiamento externo pa diferente proyecto. Banda di esey a firma e acuerdo di cooperacion tocante Papiamento cu colega Minister di Corsow, cu ta permiti uzo gratuito di materialnan desaroya na Papiamento. Pa 2019 nos lo cuminsa cu e Plan Educacion Nacional of Nationaal Onderwijsplan cu lo termina na 2030 y cu ta sincronisa cu SDGs -Metanan Social Sostenibel, sugeri pa Nacionnan Uni. Den 2019 lo cuminsa e reconstruccion y construccion di ‘Smart Schools’ incluyendo inauguracion di JFK center, y e tan anhela scol di Mavo y Havo na Noord.

SALUD

Riba tereno di cuido di salud a cuminsa atende cu e falta di docter y specialista, y e reconocemento di diplomanan di nos mediconan cu a studia den regio. Esaki pa mehora e servicio na e pacient, poniendo e ser humano central. E problemanan di salud mental lo wordo atendi pa un ekipo ambulante cu ta atende cada caso mesora. E mehoracion di calidad di cuido di salud lo sigui haya atencion, y lo concentra mas riba prevencion.

AGRICULTURA

E aña aki e fundeshi a wordo poni pa haci agricultura un pilar economico, y den 2019 esaki lo materialisa. Agricultornan local ta den deliberacion cu Gobierno pa haya sosten y asistencia cu nan plantacionnan y a traves di metodonan Innovativo lo stimula mas agricultura, tambe na scolnan y pa nos hobennan.

SIGURIDAD

Nos enfoke den 2018 pa haci Aruba mas sigur a cuminsa duna su frutanan; den 2018 tabata tin menos caso di atraco y crimen registra cu añanan anterior. E proceso pa Aruba haya su propio helicopter y radar lo wordo finalisa den 2019. Departamentonan cu ta encarga cu mantene orden y siguridad a haya mas ekipo pa por eherce nan trabou. Esaki lo permiti nan mantene nos isla y nos costanan mas sigur.

FINANSAS

Nos a prepara un memorandum financiero economico cu ta stipula un caminda con pa saca Aruba for di e problemanan financiero. A base di e memorandum aki a presenta un presupuesto pa 2019 den cual ta baha e deficit di 149 Miyon florin den 2018 pa 25 miyon florin den 2019 y pa 2020 ta premira un surplus pa prome biaha den hopi tempo.

Cu e anuncio di introduccion di e prome fase di e reforma fiscal den 2019 en adelante, ciudadanonan ta sinti alivio. Pasobra entrante 1 di januari 2019 e tarifanan di inkomstenbelasting y loonbelasting lo baha, y 30 mil hende lo no paga e belasting mas, y 25 mil hende lo paga menos belasting. E tarifa grondbelasing tambe ta cambia, 12 mil hende lo no paga e belasting mas, mientras cu 16 mil hende lo paga menos grondbelasting.

Lo introduci un aumento di impuesto riba sigaria y alcohol, mirando e problemanan y gastonan extra cu consumo di e substancianan aki ta trece cu n’e pa nos comunidad. Cu e reforma fiscal nos ta duna bo mas placa den bo man fin di luna pa asina abo dicidi kico pa haci cu n’e. Si bo uze pa sigaria of alcohol, bo ta paga poco mas na caha di Gobierno. Si bo no uze na substancianan aki, bo tin mas placa den bo man. Den 2019 lo sigui cu e siguiente fasenan di reforma fiscal pa asina modernisa nos sistema fiscal y haci’e uno mas husto, simpel y eficiente.

Aparte di e alivio cu e reforma fiscal lo trece cu n’e, den 2019 lo concentra riba e desaroyo economico den algun sector prometedor pa crea cupo di empleo y desaroyo economico.

INTEGRIDAD, ENERGIA, INNOVACION

Un di e otro retonan cu a haya prioridad urgente di nos Gobierno ta integridad, Den 2018 e fundeshi a wordo poni di e Bureau Integriteit Aruba, e prome paso pa establece integridad realmente riba agenda di Gobierno. Despues di algun escandalo bergonsoso den cual hasta ex ministernan a participa, awor ta momento pa henter Aruba bisa NO na corupcion. Den 2019 lo finalisa e diferente leynan di integridad, y lo pone integridad mas halto riba agenda di companianan estatal na Aruba.

Pa loke ta energia, Gobierno di Aruba ta re-calibrando su Maneho. Den 2019 lo defini e vision di nobo, hunto cu stakeholders. Nos lo discuti con por garantisa energia confiable, pues cu coriente no ta bay cada rato mas y pa e bira mas accessible y pagable pa tur hende; sostenible y duradero tambe.

Innovacion a wordo poni halto riba agenda den 2018. Nos a pone e Mobile Makerspace riba caminda. E Mob-B bus ta bishita Centronan di Trai’ Merdia y ta hiba tecnologia mas cerca di e muchanan. E Makerspace permanente a habri tambe na Biblioteca.

Nos a cuminsa cu e procedura pa introduci e-Government na un forma structural.

Pone e ser humano central kiermen cu proceduranan den Gobierno mester ta dirigi riba e ser humano. Informacion mester ta accesible na punta di bo dede y no mester warda hopi tempo pa yega na e informacion. Den 2019 lo sigui haci esfuerso pa mas y mas innovacion wordo poni riba tur agenda. Innovacion tin cu bira “driver” di nos economia den 2019.

Innovacion ta sumamente importante pa prepara nos hobennan pa futuro. 85% di nos hobennan cu ta na scol basico awor lo bay traha den trabounan cu awe no ta existi. Nos mester prepara nan pa e retonan aki y siña nan e habilidadnan cu nan mester pa ta exitoso den un mundo cambiando. E asina yama 21st century skills cual ta encera desaroya e abilidadnan di adapta, mustra empatia, pensa critico y pa tin un actitud di soluciona problemanan.

Asina nos a bin ta reestableciendo e confiansa di e ciudadano den su gobierno y su pais. Nos a avansa hopi riba e topico aki.

INTERNACIONAL

Internacionalmente tambe nos ta reestableciendo confiansa den Aruba. Cu nos maneho estricto pero na mes momento realistico y humano, nos a convence Hulanda pa acepta e normanan nobo cu nos a stipula den un protocol firma luna pasa. Tambe nos a yega na palabracionnan pa cu e final di e supervision door di Caft, y cu lo continua bou di nos propio Begrotingskamer.

Asina nos lo haya e autonomia financiero bek den nos propio man. Confiansa di partnernan internacional tambe ta wordo restableci cu vision y maneho realisitico cu nos ta desaroyando riba entre otro tereno di energia, poniendo e ser humano central y door di aplica e SDGs- Metanan Social y Sostenibel, como guia.

Aña 2018 a wordo tipifica pa reestablece confiansa, aki na Aruba mes y internacionalmente. Nos no a logra completamente ainda pero nos ta riba e bon caminda. E protocol firma cu Hulanda ta un prueba cu poco poco pero sigur Hulanda ta hayando confiansa bek den Gobierno di Aruba.

Ta importante pa reestablece confiansa, pasobra confiansa ta trece trankilidad. Trankilidad pa nos por goberna y pa enfrenta e retonan nos dilanti. Pa nos mantene confiansa cu nos a gana, nos mester sigui pone ser humano central riba tur e terenonan cu mi a Menciona.

Aruba ta enfrentando retonan grandi ainda, pero mescos cu den pasado nos a enfrenta nan cu exito, mi tin tur confiansa cu e biaha aki tambe nos lo sali exitoso di esaki, uni como un gran famia.

Aña 2019 Gobierno a proclama como “Aña di Famia”. Den e aña nos dilanti nos lo consolida e esfuersonan den e Crisis Plan Social pa crea un fundeshi mas firme pa nos famianan. Pa brinda sosten pa crea famianan mas uni, solidario y feliz.

Un famia cu fundeshi fuerte por guia nos muchanan y hobennan miho riba nan caminda di bida. Nos lo sigui pone e ser humano central, brindando oportunidad na tur, sin laga ningun hende atras.

Faltando poco pa 2018 termina, Den nomber di mi coleganan di Gabinete Wever-Croes mi ta desea di gradici bo pa e confiansa y apoyo brinda durante di e aña yen di reto aki y cu ta terminando.

Nos ta spera di por sigui conta riba e sosten aki den e aña nobo nos dilanti.

Den nomber di Gobierno di Aruba mi ta desea abo y bo famia un Bon Pasco y Feliz y Prospero aña 2019.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes

