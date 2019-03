Discriminacion Social of pensionadofobia?

Desde aña pasa, Gobierno a instala un comision pa traha riba un modelo pa institucionalisa Dialogo Social. E comision a scohe pa sigui e “Guideline di ILO” cu ta encera mas bien un Dialogo Laboral y nada Social, pasobra den e dialogonan cu lo bay tuma luga ta solamente Gobierno, representantenan di dunado di trabou y e sindicalistanan ta participa. Esey kiermen cu esaki mas bien ta un Dialogo Selectivo.

Maneho di un pais (gobernacion) no por depende solamente di e tres gremionan aki.

Tin un otro grupo, representando un cantidad grandi di hende, cu tambe ta forma parti di e comunidad aki. Aki ta trata di e grupo di e adultonan mayo cu actualmente ta conta cu mas di 22 mil pensionado y ta representa mas of menos 20% di e poblacion Arubiano. Den e grupo di pensionado tin entre otro: economista, hurista, register accountant, medico, ingeniero, docente, hendenan cu a traha den enfermeria, trahadonan di limpiesa, etc.. Cu otro palabra, tur sorto di profesional.

Tur e pensionadonan aki a traha y a percura pa tur loke nos comunidad tin awe.

E pensionadonan tambe ta votado cu ta eligi e gobierno. Nan te ainda ta sigui contribui na nos sociedad, nos economia, ta paga tur clase di belasting y tambe prima.

Organisacion di e Pensionadonan Publico Arubano (OPPA) ta protesta contra e hecho cu un biaha mas, ta laga e representantenan di e pensionadonan un banda.

OPPA ta contra e discriminacion social aki cu ta parce mas bien un pensionadofobia (miedo di e profesionalnan cu ta ricibiendo un pensioen).

Mientras cu e poblacion mundial ta embehece, esun di Aruba no ta keda afo.

Esaki ta un realidad social cu ta exigi mas atencion di nos gobernantenan.

E rol y status di e grandinan den sociedad ta un indicacion di e estado di desaroyo di un pais. Nos comunidad y su gobierno mester corda cu nos adultonan mayo tambe tin derecho. No por ta asina cu awo cu nan ta ricibi un pensioen enbes di un salario, otro ta dicidi cu ya nan no tin nada di bisa y ta tuma decision pa nan.

Pa OPPA ta hopi importante pa nos gobernantenan introduci un maneho strategico cu ta tene debido cuenta cu e necesidadnan, deseonan y perspectiva di e poblacion di adulto mayo. Si Gobierno no inverti den e sistemanan y instancianan cu tin di haci cu salud, e no por cumpli tampoco cu e agenda di desaroyo sostenibel di gobernacion.

E maneho di hende grandi (mayo) tambe mester forma parti di e maneho integral di un bon gobernacion. Nos grandinan tambe tin un opinion, imaginacion, expectativa y derecho.

Embehecimento no ta un problema social pero un realidad social cu ta un di e desafionan principal di siglo 21. Esaki ta un reto cu e gobierno y comunidad di Aruba mester atende cu ne. Si e lema di gobierno ta: “E hende ta central”, anto nos gobernantenan tin e deber di practica loke nan ta predica tambe. E fabula “Campaña ta un y Goberna ta otro” mester pasa pa pasado. Nos hendenan a bira mas exigente y kier haya oido pa tur loke nan ta vocifera.

Na Aruba no tin luga mas pa e politiconan cu tin un adiccion pa poder, cu ta bira arogante ora nan haya e poder aki for di pueblo.

Nan no kier scucha e pueblo mas y ta lubida cu ta sirbido di pueblo nan ta.

Nan no mag di lubida cu e poder aki ta pa un periodo limita y no mester abusa di dje, pasobra e pueblo no ta lubida.

