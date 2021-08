“Discover Your Potential” cu oportunidad brinda na grupo di hoben mas amplio

Den clausura di un temporada di scol secundario y na inicio di un temporada nobo cu hobennan tin nan dilanti, Entrenado Certifica di Personalidad y Docente di hobennan di examenklas, Sra. Sharleen Tromp, ta organisa programa “Discover Your Potential.” Un programa intenciona pa fortalece hobennan pa ta miho prepara pa e termino nan dilanti y bida en general.

“Discover Your Potential” ta un programa intenciona pa stimula hobennan discubri y desaroya nan potencial pa asina bira mas consciente, primeramente di nan mes, compronde otronan, construi caracter y compronde nan yamada y vocacion den bida.

Cada hoben a nace pa construi. Algun lo cuminsa nan propio negoshi cu lo amplia den companianan global, otro kisas lo inicia fundacionnan (NGO’s) cu lo transforma mundo y humanidad. Pero prome cu hobennan por siña kico pa construi, nan primeramente mester discubri nan mesun donnan y talento, y haya sa con pa pone esakinan na practica. Y ora hobennan conoce e diseño di nan profiel, nan por crea cosnan cu lo cambia bidanan y mundo henter.

Cu esaki den mente, Tromp a bin ta organisa varios tayer di desaroyo personal pa tanto hoben, adulto y e mundo corporal pa e ultimo 5 aña y e biaha aki tabata tin oportunidad pa por ofrece esaki na un grupo di hoben mas amplio.

“Mi ta hopi contento cu e colaboracion di parti di Centro Hoben y Famia, como tambe Orthopedagogisch Centrum, pasobra e ta algo cu ta biba den mi curazon. E ta parti di mi proposito y compromiso pa sirbi hobennan den mi area di experticio y asina contribui na nan desaroyo. Cu colaboracionnan strategico asina, hunto nos por alcansa mas hoben den nos comunidad pa por brinda nan e oportunidad pa participa na tipo di programanan aki,” Sra. Sharleen Tromp ta splica.

“Discover Your Potential” ta conta cu un participacion di 18 hobennan for di edad 16 te cu 19 aña y nos ta ranca sali dialuna dia 02 di augustus te cu dia 11 di augustus. E ta tuma luga na Patio15 cu un programa yena cu informacion diseña pa impacta, y establece identidad di e hobennan,” Sra. Tromp a sigui bisa.

Di parti di Centro multidisciplinario Hoben y Famia, Sra. Yvonne Bermudez ta splica, “Nos ta un centro cu ta traha cu diferente iniciativa cu tin como meta pa edifica, educa y entrena comunidad, specialmente nos hobennan pa ta un miho ser humano. Nos ta kere den ‘uni forsa’ pa alcansa e gruponan di meta aki y empodera nos hubentud pa nan ta ekipa cu e informacion cu nan tin mester pasobra e edad aki ta uno cu, banda di nan scol, no tin hopi cos pa nan, especialmente unda nan por bay pa haya e hermentnan nesesario, contesta na preguntanan y informacion pa tin e siguridad pa cu e pasonan cu nan tin cu bay tuma.”

“Bo ta realisa cu hopi hoben ta bay studia y pa motibo di no tabata asina sigur di sa kico nan tabata kier, esaki ta termina di costa nan miles di placa, debe y gasto. Y nos ta sostene mayornan y educadornan pa asina hobennan haya e informacion nesesario cu lo yuda nan establece, y ojala e por keda ripiti su mes mas durante aña pa nos por brinda esaki na hopi mas hoben aki na Aruba. Di a manera aki, nos a selecciona for di grupo di hobennan cu nos ta sostene caba pa asina contribui na fortalece nan siguransa cu por yuda nan tuma desicionnan mas concreto pa cu nan futuro.”

“Nos ta contento di por forma parti di e trayectoria aki di nan bida y na momento cu nos topa cu e conocemento pa brinda e grupo aki, nos lo traha espacio pa brinda esaki tambe,” Bermudez a subraya.

Di parti di Sra. Tromp su materia, un rekisito pa por a participa na e seleccion, tabata ta cu hobennan mester a entrega un carta di motivation, un proceso cu ta permiti un sondeo interior, y organisacion di pensamento. Una bez elegi, a continua pa un segundo proceso unda hobennan a haya un otro set di imagen presenta na nan, for di cual nan mester a scoge un (1) imagen y comparti nan conneccion cu e imagennan scogi, esaki tambe como parti di un “icebreaker” encaminando nan entrada na e programa.

Danki na companianan visionario, enfoca riba Aruba su futuro generacionnan, manera Setar, CSA Financial Solutions, Rexa Bizou, Old Fisherman, Do It Center, Frasa Trading, Cornerstone Economics, Subway, Johanna Stroo, Patio15 y Romar Trading, e hobennan cu a keda selecciona, a haya oportunidad pa ricibi e materia aki cu lo transforma nan bida, completamente gratuito.

Pa cualkier informacion por semper manda un email na [email protected]

