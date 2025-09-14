Janely Nicolaas directora nobo di Club di Kibrahacha durante un entrevista a duna di conoce cu el a yega na un momento hopi special di e 40 aniversario di Club Kibrahacha y ta orguyoso di bisa di ta forma parti di e team actualmente. Janely a bisa cu e tin dos siman den e funcion di e director anterior y awor ta pasando tur cos over pa asina por sigui.
Nos tin nos retonan un di nan ta e transporte pa nos miembronan unda nos ta pega cu esaki y ta strobando pa tuma miembro nobo den cierto barionan. Nos ta spera cu den traspaso di lunanan lo tin mihor bista y kico por bay haci.
Nos tin varios aspectonan pendiente unda e personanan cu ta bahando pensioen ta creciendo y e expansion lo tuma su tempo y mester di voluntario y e persona corecto pa atende y expande bo servicio y actividadnan di e club. Nos ta hunga un rol den nos adulto mayor den nos comunidad y sigur nos kier expande den mas bario pa buscanan.
Retonan mas grandi ta pa ser partnersnan y e deseo grandi ta pa trece esnan den economia y social pa mas posibilidad pa crece y trece e parti adulto mayor mas den parti di trabou cu lo yuda pa expande y atende mas miembro pa Club Kibrahacha.