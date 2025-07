Directora Joselin Croes a presencia e ultimo dia di Vier Daagse di Nijmegen como invitado special di Stichting 4Daagse di Nijmegen. Esaki ta e di 107 edicion di e 4Daagse di Nijmegen.

For di e VIP-tribuna señora Croes por a mira e grupo di participantenan di e 4Daagse canando nan ultimo meternan riba e “Via Gladiola” pa yega final di e vierdaagse. Esaki acompaña cu hopi musica y centenares di bishitante canto di caminda apoyando e participantenan. Dos banda tabata zorg pa musica, mientras den e vierdaagse mes tabata tin gruponan di fanfaria militar, di polis y di Post NL for di Hulanda y tambe fanfarianan for di otro paisnan, manera Inglatera y Suecia.

Na e sitio aki Joselin Croes tabata tin e oportunidad pa saluda algun Arubiano cu tambe a cana e vierdaagse, manera ta e caso di Glenny Yarzagaray a cana pa 37 biaha e Vierdaagse y Margarita Flanders cu e aña aki a cana e vierdaagse pa di 27 biaha. Tambe Joselin a topa cu Rambo Flanegin y Zuly Croes.

E aña aki atrobe un grupo di duaneronan Arubiano a participa hunto cu Douane Nederland.