Un anochi inspirativo organisa pa Fundacion Mito Croes y Fracion di AVP ta marca un inicio den un relacion revitalisa nan entre CDA y AVP. E ocasion tabata e instalacion di e miembro nan nobo di Fundacion Mito Croes, unda por a mira caranan nobo y energia positivo pa sigui cu e legado di e fundacion como esnan responsable pa efectua estudio nan scientifico ariba tema nan importante pa Pais Aruba y tambe partido AVP.



Den e cuadro aki tabata presente e Director di e hala scientifico di Christen democratische appel (CDA), Pieter Jan Dijkman cu a comparti un pensamento inspirativo cu esnan cu tabata presenta ariba e ideologia Cristian Democrata. E ta remarcabel cu den apenas algun luna di e bishita di lider di partido mr. Mike Eman na Hulanda, den cuadro di fortifica e laso nan entre Aruba y Hulanda y crea perspectiva nobo pa por colabora mas constructivamente, por mira frutanan di e bishita na Hulanda cu e bishita di Jan Peter Dijkman di partido CDA na Aruba.Pieter Jan Dijkman ta admira e echo cu partido AVP y mr. Mike Eman ta hiba un reflexion continuo ariba e e futuro di Aruba y e Bon Comun como strea di guia pa Gobernacion y maneho. Un perspectiva pa futuro accentua ariba e Bon Comun ta obliga nos dirigi nos bista ariba esnan mas vunerable, oprimi y bandona den nos comunidad y ta di aplaudi cu partido AVP aunke cu ta den oposicion cu fe, amor y perseverancia ta keda pensa ariba un miho futuro pa Pais Aruba, asina Pieter Jan Dijkman director di WI voor het CDA a remarca den un lectura hopi inspirativo.

Den e sala di cas di cultura yen na e ocasion di instalacion di e directiva nobo di Fundacion Mito Croes, Jan Peter Dijkman a comparti su perspectiva Cristian Democrata abao di e titulo” een gewortelde samenlevingskunde, de vertaling van poltieke idealisme in praktische beleid”. E efoke tabata con pa traduci e principio nan Cristian Democrata den maneho practico cu ta sirbi e Bon Comun pa nos tur. Pieter Jan Dijkman a presenta cu filosofia Cristian Democrata te crea un responsabilidad pa instituto di autoridad manra Gobierno pa sirbi e Common Good, esaki ta elemental pa un comunidad y su hende por bida den harmonia y por florece. E filosofia politico Cristian Democrata tin encera un vision ariba individuo, comunidad y tarea di Gobierno. Elemental ta e echo cu nos por organisa un comunidad ariba e principio nan cristian democrata unda nos por realisa e meta cu ta “goed en vreedzaam samenleven met elkaar”, Pieter Jan Dijkman ta elabora. E vision Cristian Democrata ariba e individuo ta distingui su mes for di e pensamento neo-liberal cu un hende su balor ta determina pa su logronan y locual e por nifica pa un otro den sentido economico. Un individuo ta nace cu balor inherente y merece di wordo trata cu balor. Esaki ta un punto di salido cradinal tambe pa Gobierno, tur hende tin balor, no un grupo exclusivo. Dijkman ta illustra tambe cu un comunidad, nos tur mester di otro “samen leven en samen werken” un bunita ponencia cu ta acapara e esencia di e vision Cristian Democrata pa nos comunidad. Pieter Jan a utilisa e metaforo di un club di futbol unda tur tin nan tarea, unda tur tin cu colabora y unda nos tur tin responsabilidad por por logra yega na e goal cual te e meta comun, cual ta e Bon Comun.

For di e vision ariba comunidad tambe ta sali e vision ariba con ta organisa nos Gobierno. Jan Peter Dijkman e enfatisa cu Gobierno tin tarea importante den realisa y uni un comunidad tras di e meta pa realisa e bon comun. Apesar di mantene ordo, cuida esnan mas vunerabel atravez di un brinda seguridad social y conserva balor nan y locual ta uni nos comunidad tambe Gobierno ta un tarea pa planta un vision cu ta transcende e poltica diario y ta inspira un comunidad na tur nivel.

E ideologia Cristina Democrata su balor nan ta universal y no ta mara na un religion, e ta un vision con nos ta desea di organisa nos comunidad y Gobierno. Den sentido cultural nos por mira e balor nan manera amor prohimo y gratitud of igualdad entre persona nan como punto nan di salida principal pa e filosfia Cristina Democrata cu ta ancra den nos comunidad, Den e sentido institutional manera un trato husto, respect y igualdad no obstante edad, color of religion. Nos por mira rasgo nan Cristian Democrata tambe den nos derecho di estado democratico ancra den nos Staatsregeling di Aruba. E rasgo nan di filosofia Cristina Democrata nos ta mira bek den tur aspecto di nos comunidad y nos mester rebiba y fortica nan.

Pier Jan Dijkman despues di e comparti con e filosofia Cristian Democrata por wordo traduci den practica pa duna guia na Gobernacion y Maneho a clausura cu statement: “ Pasobra Aruba ta nos Cas Comun, nos tur mester uni nos mes tras di e strea di guia cu ta e Common Good pa guia nos den Gobernacion”