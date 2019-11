Director Sr. Winklaar: KIA ta birando mas y mas sigur

Masnoticia a tene un entrevista cu Sr Winklaar director di KIA p’asina haya e ultimo desaroyonan y adelantonan pa cu seguridad. For di momento cu Sr. Winklaar a tuma maneho di e facilidadnan na Santo Patia over, el a mustra cu e tin un plan ndi maneho hinca den otro. Y un di esakinan ta un machin di scan pero nunca esaki a bai den funcion 24/7. Sinembargo, awo por tuma nota di un ekipo sofistica cu a wordo pone na entrada y esaki a bini mirando e mas reciente fuganan cu tabatin cu den cierto forma a pone presion pa e machin aki bini “in place”. Un parti inicial di e plan di maneho di Sr. Winklaar tabata pa traha riba e re-integracion di e clientenan di KIA den comunidad bek ora nan sali di sinta nan castigo, pero mirando e seguridad di e lugar cu a wordo cuestiona, a dicidi pa cambia e plannan di maneho. Hopi biaha ta traha un plan pero mirando ora cosnan sosode, e rumbo y e plan ta y mester cambia pa enforza seguridad den e luga. En todo caso e ora a focus riba plannan cu tabatey caba y e plan pa e machine aki tabata uno cu tabata coriendo caba durante un aña pa dos aña pa busca un machine di body scan nobo y awor aki el a wordo concretiza. Mirando cu tur e otronan machinenan di body scan cu KIA tabata posee, tabata scannernan cu tabata di aeropuerto cu ta destina pa haci un otro tipo di trabao eingelijk. Pero Sr. Winklaar ta sigui bisa cu nan ta hopi contento y orguyoso cu awo tin un scanner “in house” cu KIA mes a bestel y el a tarda un tiki largo pasobra a busca echt uno di miho calidad cu tin eyfo y cu e por haci e trabao pa cual e ta destina pe y tambe pa tin un miho contrato riba loke mester bira servicio tambe pa esaki. E mesun machine aki ta wordo usa pa border control na diferente pais y loke ta hacie mas importante ta pa tin e 24 ora di servicio si algo mester sosode cune y e mester wordo dreche inmediatamente pa e por sigui haci su trabao. E maneho cu Sr. Winklaar kier hiba ta cu hopi biaha ta papia riba un instituto nobo, pero e tin cu draai esun existente pa dos of tres aña mas pues no por keda cu e pensamento cu no lo bai dedica tempo na esun aki pasobra consecuentemente lo bai tin un edificio nobo y cu aparatonan nobo y mientrastanto e seguridad di esun aki ta keda fragil. Por nota cu tin hopi cambio caba na e instituto p’asina tin mas seguridad y por nota esaki pafo cu tin mas luz rond di e luga y tambe mas prikkeldraad a wordo instala. Esaki tambe ta duna KIA mas stabilidad tambe pasobra si e structura di e lugar ta mas sigur por pensa awo di haci mas actividadnan cu e presonan sera den e luga. Tabata hopi limita pa haci actividadnan cu presonan pasobra semper tabata existi e posibilidad di fuga di un of mas preso y awor dor di a instala mas aspectonan di seguridad rond di e lugar, awo tin mas espacio pa haci mas cosnan cu e presonan. Un di e retonan cu KIA tin ta e hecho cu no tin hopi trahado loke ta haci cu no por mobiliza hopi presonan pareu. Sr. Winklaar a bisa cu nan no ta cla ainda y mester bisa cu a logra haya extra begroting di parti Gobierno, pa cual nan ta contento cune, lo bai usa esaki na diferente otro proyectonan pa cu seguridad di e lugar. Tin en total cinco proyectonan mas den “pipeline” pa cuminza y keda cla cune y ta wardando awo riba e parti financiero y asina ta shoot nan di biaha. No ta completamente cla cu e aspectonan di seguridad pero sigur e luga ta un tiki mas safe cu un par di luna atras y eingelijk nunca por preveni hende pa huy pero si por haci tur posibel pa haci’e mas dificil pa nan. Pero e reto grandi ta pa KIA ta keda e cantidad di trahado cu tin actualmente y esaki ta consecuencia cu el a wordo neglisha pa hopi tempo caba y aworaki e plan riba esaki ta cla y e parti cu falta ta pa palabra e structura di salario y hunto cu su partnernan cu ta DRH pa saca solicitudnan pa haya trahadonan noboy cu kier un trabao yen di reto tambe. Mester percura tambe pa e satisfaccion di e trahadonan ta halto pasobra na final di dia por tin un edificio hopi sigur pero si e trahadonan no tin satisfaccion den nan trabao, e situacion ta keda mesun cos. Pa loke ta e parti pafo, pasobra ta conoci cu den pasado tabatin hopi actividad cu hende tabata gewoon yega serca di e muraya y tira cosnan paden, aknan Sr. Winklaar a bisa cu hunto cu e partner strategico esta CEA, nan ta ocupa nan nmes cu e control rond di e edificio pa sigura cu no tin cosnan straño ta pasa pafo cu por compromete e seguridad di KIA. Awoki nan tinun vehiculo adecuado pa haci e patruya pafor di KIA y e trahadonan asina ta sinti nan mes mas sigur den e vehiculo aki y ta haci e trabao mas miho awor. Pa loke ta e maneho nobo bao encargo di Sr. Winklaar ta pa tene controlnan mas regular den e celnan pa evita cu tin cosnan ilegal ta wordo usa bao di e presonan y mester bisa toch cu desde Sr. Winklaar a ocupa e puesto, esaki tabata un parti esencial di su maneho aunke e mes ta di opinion cu nunca no lo por stop esakinan pero si por haci’e mas dificil pa e preso por haya y usa cosnan ilegal den e celnan. Mester a haci un “clean up” riguroso pasobra ta hopi contrabando tabata drenta KIA durante hopi tempo y e “clean up” aki mester a bini urgentemente. Y segun e necesidad ta dicta y debi na e comportacion di e presonan mes pasobra nan lo sigui busca pa haya cosnan ilegal den e lugar, pero e ora ta e trabao di e personal pa evita esaki of por lo menos haci esaki hopi hopi dificil. “Ami tin un dicho ta bisa: Gelegenheid maakt een dief! Dus si purba controla e gelegenheid ey, por evita hopi contrabando cu por drenta den KIA”, asina director di KIA Sr. Winklaar a declar.

