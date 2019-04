Director nobo pa Arubus ta parce mas un gañamento di dia 1 di april

Sindicato STA a reuni cu minister ariba Arubus. Pero locual cu por a compronde for di Bureau di Minister, cu pa dia 1 di april lo tabata tin un director nobo. Esaki lo ta un joke di 1 di april, mirando cu, loke por a compronde for di e director nobo, no tin niun director.

Sr. Diego de Cuba a cuminsa na bisa cu ta preocupante locual cu trahadonan di Arubus ta pasando aden. Nan a bisa cu gobierno di Aruba, mester inyecta un suma di placa bastante bon den Arubus. Y apart di esey, manera de Cuba semper ta bisa, e busnan ta na caminda y lo mester ta yegando na mei of juni. Y prome cu fin di aña lo tin otro 15 bus mas. Pero, atrobe STA no ta mira e movecion cu nan kier mira. Si ta bin cu 15 bus nobo, e infrastructura no ta cla pe, ta mescos cu hiba awa pa lama. Mester zorg pa e infrastructura pa locual ta e paradanan di bus, ta asina bon hinca den otro, cu nan por ta 100% sigur cu e busnan no ta sufri daño cada biaha cu nan mester baha y subi caminda. No tin e espacio adecua y esaki ta cosnan cu segun STA, minister conhuntamente cu DOW mester bay sinti hunto. Y STA lo kier ta den e reunion aki, hunto cu e chauffeurnan di Arubus ya cu nan ta delegadonan.

A bira manera mendigo pa locual ta trata Arubus y no por sigui asina. STA a demostra varios biaha caba y a protesta tambe varios biaha caba. Pero nan no ta wak e mehoracion cu nan ta desea pa cu e compania Arubus. Tin hopi idea cu por diversifica pa laga Arubus genera mas placa, pero mester tin boluntad y mester inverti placa tambe den e locual ta bay genera placa pa locual ta trata e compania.

Pero e situacion aki ta tumando demasiado tempo y esaki STA no ta kere ta sano. E trahadonan ta keda den un incertidumbre, nan ta kere cu e sindicato no ta haci nada pa nan. Pero nan no ta compronde cu e problema cardinal ta sinta mas ariba. Esey tin hopi trahado cu ta confundi, logicamente. Y sindicato STA ta compronde esey perfectamente.

Por pone presion cuanto cu ann kier, pero si nan final di dia no tin e placa necesario pa inverti den e companianan aki, cu ta carece di fondonan. E ora ey ta keda mesun leu di cas. Si de Cuba ta enfatisa cu sindicato STA ta lamenta profundamente, e estado financiero caotico cu nos pais a wordo laga aden, pa e gobierno anterior. E gobierno actual ta haciendo nan best mas cu nan por pa nan drecha e situacion desastroso laga atras.

Por a tuma nota, di un articulo cu a sali di Algemene Rekenkamer cu lo hiba e asunto aki mas aleu na OM, unda cu 1.6 biyon cu a wordo gasta na proyectonan, cu si bay conta nan tur hunto nan tur no ta yega 1.3 miyon. pregunta cardinal ta keda unda e 1.3 biyon a bay y pa ken el a bay. AR tambe ta sorprendi, ya cu a pesar di a duna asina tanto conseho, pregunta keda con nan por a haci cosnan asina descabeya. Nan no a revisa of el a wordo haci pa express (met voorbedachte rade) pa hinca Aruba den un situacion caotico cu pais Aruba ta pasando aden.

Aworaki, por a wak cu partido politico kier bin cu protesta, pero segun de Cuba, protesta pakico, si ta pa e mal maneho cu nan a hiba.

