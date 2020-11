Director medico nobo ta sigura cu empleadonan no mester tene miedo di perde nan trabao

Diaranson a tuma luga un conferencia di prensa na Hospital pa asina pueblo di Aruba por ser conoci cu e director medico nobo, su vision y plan pa maneho di Hospital. E dia prome tabata tin un conferencia di prensa di sindicato ABV unda cu nan a trece dilanti cu tin empleadonan cu ta poco preocupa cu e forma con cambionan a cuminsa wordo introduci na Hospital, y nan tin inkietud y te hasta miedo di por perde nan trabao.

Nos a puntra director medico nobo sr. Jacco Vroegop un reaccion riba esaki, na unda cu e ta bisa cu esaki no ta e caso. “Si hendenan ta haci nan trabao bon, y tin placer den haci nan trabao, mustrando cu cos ta canando bon – naturalmente ami tambe por haci foutnan manera tur otro persona pero ta p’esey nos mester ta un organisacion cu constantemente ta crece den conocemento”, segun sr. Vroegop.



E ta sigui bisa cu si hendenan por demostra cu nan por haci nan trabao, niun tin mester di tene miedo di perde nan trabao. “Mi no por duna ningun promesa pasobra honestamente por ehempel, si mester bin un decision cu mester corta den cuido cu 50%, naturalmente e ora nos lo tin cu tuma algun decision”, e ta expresa. Na tur organisacion ta asina cu tin empleado cu kisas no ta funciona bon of no tin gana di traha anto esaki ta algo normal y tin nada di haber cu e organisacion segun e director ta sigui splica. E ta agrega cu nan trabao como gerencia ta pa percura pa nan trahadonan ta bon, y ta reconoce cu empleadonan di hospital a traha sumamente duro ultimo tempo pa yuda scapa bida di hende aki na Aruba, algo cu mester ta hopi orguyoso di dje.



Hopi hende, of no suficiente hende trahando na hospital?

ABV a trece dilanti cu e director a expresa cu e ta haya tin hopi hende trahando na hospital actualmente. E director sinembargo ta bisa cu falta hende na hospital. Dus un banda ta bisa algo, e otro banda ta bisa henter un otro cos. Sr. Vroegop ta bisa cu e ta asina cu tin hopi hende na Aruba cu ta bao di frustracion door cu tanto hende a perde trabao y no sa exactamente kico tur ta na caminda, hende a bira malo, y tin un ambiente di malcontento generalmente. “Nos kier pa tin un trankilidad, y p’esey mi ta hay’e fastioso di loke a pasa durante conferencia di prensa di ABV”, e director ta remarka. E cifranan cu a wordo anuncia pa ABV, segun sr. Vroegop esaki ta totalmente straño, e vacaturanan cu ta Online a wordo poni no pasobra nan kier bin cu extra hende, e ta cu hendenan ta realmente necesario segun sr. Vroegop.

“Nos tin na momento aki 35 hende for di Merca cu Canada cu ta trahando cu nos y mediconan di exterior specificamente pa Covid19, sin e hendenan aki nos no lo por a logra, dus si esakinan no t’ey, un parti di cuido lo wordo afecta”, segun sr. Vroegop.

Locual tabata remarkabel tambe pa prensa ta cu Hospital a organisa un rueda di prensa net e dia despues cu ABV, pues e director a wordo puntra si esaki ta pa nan por a reacciona riba e declaracionnan haci pa ABV. E director ta bisa cu dialuna ultimo tabata tin un video cu a bay interno na tur empleado unda nan ta wordo informa riba plannan di gerencia. Hospital ta percurando pa comunica na un otro manera y mas miho cu den pasado, un newsbrief tambe a wordo manda cu mas informacion, tur esaki prome cu reunion cu ABV y nan conferencia di prensa a tuma luga. Su reaccion na e pregunta tabata cu lamentablemente esaki ta tur relaciona cu con circumstancianan a desaroya ultimo tempo cu sr. Vroegop y directiva a mir’e na un otro manera.

Comments

comments