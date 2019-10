Director di Serlimar: “No lo tin monopolio di parti Serlimar”

Director di Serlimar ta declara cu e Ley en cuestion aki ta uno sumamente importante pa Serlimar pero ta bon pa aclarea tur e dudanan cu tin cu esaki no ta trata di un ley nobo y mas bien ta un adaptacion di e ley existente y esaki ta sumamente importante pa compronde. E puntonan cu lo wordo trata den e ley aki ta hopi importante pa Serlimar dor cu pa e calidad di servicio cu a bin ta duna na pueblo di Aruba como compania estatal y loke kier sigui duna ta importante pa tin e sosten necesario tambe di pueblo. Mescos cu a duna sosten como compania pa haya e fondonan necesario naturalmente pa sigui cu un operacion stabiel y cu e garantia cu por tin na final di dia un medio ambiente limpi y loke tur hende kier biba den dje. Segun e director di Serlimar, esaki ta principalmente e motibo fundamental cu e ley aki ta sumamente importante. Pa loke ta loke ta wordo bisa den comunidad cu lo bai tin monopolio, akinan e director a bisa cu esaki ta totalmente robez pasobra na ningun momento lo bai tin monopolio sino alcontrario, e ley aki ta duna tur compania priva e posibilidad pa haci recogemento di sushi. Mester bisa cu manera tabata den pasado y lo sigui ta, Serlimar lo ta e unico instituto cu ta en carga cu “verwerking” y “beheer” di desperdicio y esaki ta e parti importante y pesey ta asina imporante pa e ley aki pasobra e maneho y tratamento di desperdicio ta e parti cu tin hopi gasto mara na dje. E director a sigui bisa cu ora e trucknan di Serlimar yega cas y recoge sushi, no ta esey so ta pasa sino henter un proceso cu ta pasa despues caminda e desperdicio ta wordo separa e ta wordo trata y ta wordo poni den bulto y na final ta bin na Serlimar pa wordo dera. Akinan pues tin henter un proceso di operacion cu cobamento di caminda e bultonan lo wordo dera, e ponemento di pipanan a saca gas na un manera limpi. Ta henter un proceso tin akinan y cu tin gastonan mara na dje. Y naturalmente tin ekiponan cu mester wordo manteni, mester percura cu pa cada cinco aña nan ta den estado optimal y por brinda servicio na pueblo den forma optimal. E director a sigui bisa cu mester corda cu Serlimar no ta recoge solamente e ta recoge sushi y con cu bai bin, tin un “up cicle center” caminda henter pueblo por yega serca y di forma gratis y contribui na e proceso di un “circle economy” cu ta hopi importante pasobra na final di dia kier yega menos desperdicio cu ta wordo crea na cas. Cadavernan cu ta wordo recogi dor di Serlimar y e proyecto di mantencion di barionan, stichtingnan cu ta wordo manteni limpi, scolnan, e parti di areanan turistico y mester bisa cu ta tur esakinan ta cai den e pakete di servicio di Serlimar ta duna. Pues no ta solamente loke tur hende ta mira cu ta yega na cas y recoge sushi, sino ta henter un pakete cual ta cos cu otro companianan no ta haciendo. Y mester tene cuenta cu e turista cu ta bishita Aruba y ta disfruta di un pais limpi, ambiente agradabel y bunita esaki ta loke Serlimar ta percura pe. E ora ta kico ta e confusin cu tin anto riba henter e ley aki anto?? Akinan e director a declara cu ta un impresion robez ta loke e empresanan priva kier duna pasobra lo bai tin un monopolio di parti Serlimar y e director ta kere cu esey ta e confusion di mas grandi y categoricamente Serlimar ta refuta esaki pasobra e no ta cuadra cu realidad pasobra no lo bai tin ningun clase di monopolio. E mercado aki tey pa tur e empresanan priva y e parti di maneho ta cai bao di Serlimar.

