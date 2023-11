Si masnoticia.com no a publica e disgusto di miembronan di SABA cu a vocifera na nos redaccion kico ta cushinando awe e 300 trahadornan di SABA nan saco lo ta bashi. Ta mustra cu diripiente cu e texto ki a sali e Minister encarta cu Transporte, Inegridad Naturalesa y asuntonan di adulto mayor sr Adrens a saca un carta cu e kenmert MTINO/SABA riba 24 di november 2023, splicando di e subsidio adicional 2023.

Financien tabatin un presion enorme segun fuentenan unda cu e ministernan encarga a duna opdracht pa manda e placa ASAP pa e cuenta di SABA y pa 2’or atardi e placa a yega na cuenta di SABA y ta e momento ey e adminsitratie a traha duro manda e placa pa e cuentanan di banco di empleado y prome cu 5’or atardi trahadornan a ricibi nan salario.

E minister a pone su 3 puntonan aden y te hasta a pone den e carta cu lo a pidi un investigacion independiente pa sa kico ta pasando cu e placa di SABA, ta conoci cu e esaki ta pa sa loke ta e administracion y e uzo di fundonan publico. Mientras cu e director Remo Kock y su pareha cu tambe tin funcion den SABA diripiente nan ta AO. Mientras cu SABA ta muriendo den bati bancarota pa posibel malversacion cu ta ser papia. Kico remo ta haci cu tur e 1.787.833 florin cu Financien ta manda pa SABA tur luna ta desconoci. Mas cu 21 miyon florin SABA ta haya pa aña inclui cu 4 biaha pa aña Gobierno/Land Aruba ta manda premies cu ta riba mei miyon.

Ta demostra cu si no ta pa e placa di Gobierno di Aruba cu ta subsidia SABA tur luna e fundacion no tin e placa pa paga e trahadornan fin di luna, aki ta trata placa di pueblo kico ta durando pa un investigacion cana su caminda y Gobierno pone un Raad Van bestuur nobo.

Sindicato SEPPA morto na soño of debi cu ta diabierna weekend cartera yen e sindicato SEPPA a keda keto, pero ABV Gina Maduro si a sali trempan vocifera su disgusto kico ta pasando cu e caha di SABA.

A yega ora pa e Minister Arends tuma e paso y pidi cabes di Remo Kock, e tresnan na cabes y e 7 den raad pa bin cu un cambio y asina cabes tin cu lora den SABA debi cu for di bon fuente cu lo bay cera e centro di cuida na San Nicolas, debi cu Gobierno of e minister tin intencion di duna un otro cas di cuido cu e nomber ta conoci pa nan bay rond e parti pariba cu nan negoshi.