Director di KIA ta pidi pa haci uzo di tiplijn di Polis si ciudadano tin cualkier informacion riba huida di preso Martina

Diadomingo ta habri cu un informacion for di KIA cu e preso Gerson GalsirioMartina di 38 aña naci na Corsow 13 di November 1980 a huy. Segun director di KIA Sr. Gino Winklaar, e persona aki tabata falta nuebe luna di condena y ta huy for di KIA awemainta. Pa loke ta e ora exacto y circunstancia di su huida ainda ta bou investigacion segun e director. Manera e informacion a drenta a bay over na e procedura interno pa haya sa tur detaye di su huida y mesora a alerta tur partner manera CEA y tambe coordinadornan di KIA, a tuma contacto mesora cu Minister di Husticia como tambe Cuerpo Policial Aruba unda e Korp Chef interino a haya tur informacion. Henter dia e comunicacion a sigui riba tur detaye cu KPA pa nan sa, kico ta trahando riba dje na KIA pa yuda busca e persona aki y pone bek tras di trali. Director di KIA ta pidi pa pueblo di Aruba yuda y si mira e persona of por tende unda e por ta pa yama tiplijn di Polis. Ta deber di KIA pa tene e persona den KIA, pero ta un deber colectivo di ful e pais pa logra haya nan ora nan logra sali afo. Pueblo por yama pa duna cualkier tip via e tiplijn di polis 11141. E fugitivo Gerson Martina ta un persona peligroso y mester tene cuenta cune y no bay haci nada bo mes pasobra e ta un persona basta peligroso. E investigacion interno ta continua pa haya sa tur detaye con e persona aki a logra yega na su libertad. Manera cu ta cla cu tur informacion lo raporta esaki na autoridadnan concerni y claro na Minister di Husticia pa e haya informacion di tur detaye di loke a pasa segun Director di KIA Sr. Gino Winklaar. Mester remarca cu cualkier ayudo brinda na dicho persona ta castigabel pa nos codigo penal. Articulo 2:146 ta papia si libera of yuda na liberacion di un persona cu tin castigo di prizon por haya castigo maximo di 4 aña di prizon. Segun hefe di CEA Sr. Ronny Geerman, nan tin e trabou di “buiten schildwacht” y durante un escape CEA tambe ta hunto cu KIA den investigacion. Sr. Geerman ta pidi un biaha mas si tin cualkier informacion yama e tiplijn di Polis 11141 y tene cuenta cu Gerson Galsirio Martina ta un persona peligroso.

Comments

comments