Director di Elmar a demostra cu e ta causante di discordia den Elmar

A tuma nota di un declaracion di abogado Chris Lejuez unda e a trece algun argumento dilanti pa hustifica pakiko su cliente Robert Henriquez lo mester reintegra den Elmar.

Ultimo 9 añanan sindicatonan di Elmar a expresa na multiple ocasion cu Henriquez Director di Elmar ey ta gusta ganja. Awor ta constata cu e ta gaña y malinforma su abogado tambe.

Alvast por ta hopi breve pa cu e reacion riba e declaracion di mr. Chris Lejuez.

Elmar no tin un cahera cu ta gana 17 mil florin pa luna. E ponecia aki ta ridiculo, tendenscioso, completamente foi sla y ta tipifica e nivel baho di e persona aki ya cu e no ta ria pa recuri na mentiranan flagrante poniendo asina Elmar y su empleadonan den luz negativo. Esaki ta un ehempel pakico e persona aki no ta apto pa ta empleado di Elmar y menos un dirigente di Elmar.

Pa loke ta trata e sistema di schaal nobo cu Elmar kier introduci, ALVAST ta informa cu Elmar tin algun aña caba ta nenga di sinta cu ALVAST pa discuti e topico aki. Director y su team a opta pa “negocia” cu UEA a sabiendas cu nan no tabata informa nan miembronan., E motibo principal pakico e miembronan a retira masalmente y a join otro sindicato cu ta STA, ta netmente pe asunto aki.

Pa cu e investigacion di supuesto irregularidad den un cierto departamento, ALVAST semper tabata hopi cla y transparente y ta bon conoci cu ALVAST a pidi Elmar pa continua cu e investigacion aki pa trece claridad pa tur partido.

Locual e director a expresa por medio di su abogado den prensa, ta inacceptabel pa un director di Elmar y ta solamente convence cu locual ALVAST ta boga pe, ta locual ta correcto.

ALVAST ta urgi Gerencia y hunta di supervision pa acelera e investigacion na entre otro e mal maneho cu e director a hiba ultimo añanan y particularmente e rol di ACE engineering, BRandIT y Bossi den tur esaki. Ademas ta pidi pa hasi investigacion penal y di Departamento di Siguridad Nacional tambe. Tin motibo pa pidi e investigacionnan aki.

Lo ta bon pa check tambe pakico e director aki nunca a implementa drugsbeleid na Elmar. A caso e tin miedo cu cierto personanan of e mes ta cay den e random check, e bida nocturno cu ta wordo hiba?

ALVAST ta conseha Sr. Henriquez pa no saca datonan personal den prensa of ariba caya , di e trahadonan y ta puntra ta ki clase di director Sr. Henriquez ta. “Een goeie werkgever” no ta haci e cos nan ey, y awor ainda bo ta pretende di lo kier bin bek .

Actualmente trahadonan di e compania sin bo presencia, nan ta trahando cu smaak, y ta reina un paz laboral na e compania.

