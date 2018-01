Director di DOW contento cu aprobacion di Parlamento pa por soluciona problema di Green Corridor

Ing sr.Marlon Croes: Director di DOW contento cu a haya bendicion di Parlamento pa por yega na un time table pa soluciona problema di Green Corridor Den tur proyecto cu ta traha semper tin partidonan critico cu por topa cune. Mirando e magnitud aki e critica ta hopi mas grandi compra cu un proyecto cu ta traha tradicional. Mester corda cu Green Corridor ta un proyecto cu a bay via un mitologia nobo y den cas mes no tabatin e experticio riba maneho di contracto di duracion largo y pesey a pidi sosten. Segun Marlon Croes Director di DOW, nan tambe ta haci inventarisacion di e trabounan cu a tuma luga. Den un PPP, DOW mester haci hopi menos trabou di supervision cu un trabou tradicional. Un trabou tradicional ta 100% riba dje tur dia pa garantisa cu e pagonan ta tuma luga segun e schedule. Director di DOW ta splica cu den un PPP, esaki ta ful otro pasobra ningun pago no ta tuma luga te ora e proyecto ta cla cu e calidad specifica. Den e caso aki, pa yega na e pago tin hopi trabou cu mester ser haci, y ta trabou grandi. Un trabou infrastructural mas grandi cu Aruba a yega di conoce den 50 aña. Ora cu mester di e conocemento riba e verificacion matrices, pa sa con ta bay toets si a cumpli cu tur requayerment si of no y demostra esaki na DOW. Momento cu DOW a wak esey a dicidi di haci un inventarisacion y a sali como un 500 punto cu mester drecha. Segun Sr. Croes, naturalmente e ta responsabel pa e contratista resolve e problema aki. Den e caso aki DOW a haya e bendicion di Parlamento diamars y via Minister di Infrastructura cu por drenta den conbersacion pa wak con yega na un time table ki dia ta bay soluciona e problemanan aki.