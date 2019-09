Director di DIP, Sr Croes: Kiosko na Eagle Beach ta traha ilegal y sin bouw vergunning

A duna nan dos siman pa pasa regle na DIP y a ignora esaki

Directie Infrastructuur en Planning (DIP) ta hibando un maneho conhunto cu DOW pa loke ta “toezicht y handhaving”. Manera ta conoci, DIP ta un instancia cu tin gran cantidad di ley cu ta cay bou di dje, manera entre otro: e ley di LRO cu ta mara ROP y ROPV, contractnan firma cu diferente hende cu tincu paga segun contract y ley di Landsverordening Uitgifte Eigendom (LUE). Tur esakinan ta leynan cu ta mara na diferente condicion.

Director di DIP Haime Croes ta splica lo siguiente:

Ora cu ta trata un kiosko, hopi biaha DIP ta mara na un contract y a base di esaki mester ricibi cierto suma cu ta drenta DIP. Lamentablemente durante e ultimo añanan esakinan no a wordo cobra cual ta pone e departamento den un problema basta serio y pues mester cuminsa cu ‘handhaving y toezicht’. Pa mas cu dos luna caba, tur hende cu no ta paga pa nan kiosko entre otro, a wordo notifica di e pago cu mester tuma luga y tambe di e atraso cu nan tin cual mester paga. Adicionalmente ta wak si enberdad e kioskonan ta wordo uza/gehuur door di e persona cu a huur e, y cu no tin ‘onderverhuurder’. Segun sr. Croes, a base di esaki a haya varios caso di hende cu no a paga, hende cu a onderverhuur y hendenan cu ta haci cambio riba kiosko, cambionan cu no mag.

Den e caso di e kiosko na Eagle, a duna nan 3 carta participando na nan cu nan no mag di haci locual nan tabata haci riba e tereno y mester kita esaki. Lamentablemente na dado momento a tuma nota cu nan no ta cumpli cu locual cu DIP ta pidi, pa cual sr. Croes a splica cu ta pa es motibo a tuma e medida drastico cual a tuma. Den e contract ta poni cu ta DIP ta ‘beheer’ tur e kioskonan y tambe tin indica kico e persona cu ta huur esaki mester haci si ta desea cierto cambio, esta, cu nan mester acudi bek na DIP. Sr. Croes a splica cu importante den tur esaki ta cu mester tin permiso y cumpli cu e condicionnan di e contract. Locual a constata na e kiosko en cuestion ta cu a haci cambionan na esaki y a cera un parti. Cual ta pone cu indirectamente e kiosko a bira mas grandi cual no ta cuadra mas cu e contract cu a firma. A bisa e doñonan cu e expansion cu nan a haci y e forma cu nan a cere ta bay en contra di e contract cu a firma cual no por. Manera menciona, a manda e persona tres carta cual nan no a reacciona riba dje. Banda di esaki e contract ta stipula tambe cu mester cumpli cu pago cual tampoco a wordo cumpli cu ne. Pa loke ta peticion pa cambio cu e personanan a haci sr. Croes a splica cu, nan mester warda pa un contesta cual no tabata e caso. Prome cu DIP a yega na atende cu e caso ya e ahustacionnan a wordo haci.

Finalmente sr. Croes ta pidi cada persona cu tin contract, pa cumpli cu esaki y no haci cambio cu no ta permiti. Den caso cu toch tin necesidad pa esaki, ta enfatisa cu mester acudi na DIP pa mira si por ricibi permiso pa esaki.

