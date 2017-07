Director di comunicacion di Cas Blanco ta renuncia

WASHINGTON D.C., Merca – E director di comunicacion di Cas Blanco, Anthony Scaramucci, a renuncia na e cargo cu el a asumi dies dia pasa, un periodo hopi cortico, pero marca pa su declaracionnan polemico y su guera agresivo contra filtracion.

“Anthony Scaramucci lo bandona su papel como director di comunicacion di Cas Blanco. Scaramucci ta kere cu ta miho pa duna oportunidad na e hefe nobo di e Gabinete pa cuminsa di nobo y construi su propio ekipo. Nos ta dese’e lo miho,” e vocero di Cas Blanco, Sarah Sanders a informa awe den un comunicado.

Segun e corant The New York Times, kende a cita tres persona conocedo di loke a sosode, presidente Donald Trump a dicidi na prescindi di Scaramucci, siguiendo e conseho di John Kelly, kende a asumi awe su cargo como hefe nobo di e gabinete.

Kelly ta considera cu Scaramucci no tabata suficientemente disciplina y a perde credibilidad, segun el a apunta, di su parti, na e cadena di television CNN.

E nombramento di dia 21 di Juli ultimo di Scaramucci, un financiero di Wall Street cu un caracter carismatico, pero sin experiencia den strategianan di comunicacion, ya a provoca e retiro di e vocero anterior di Cas Blanco, Sean Spicer.

Algun a atribui tambe e presionnan di Scaramucci e decision di Trump di reemplasa su hefe di gabinete, cu hasta diabierna ultimo, tabata Reince Priebus, un veterano di e Comite Nacional Republicano (RNC) kende tabata tin un fuerte enemistad cun’e.

Scaramucci no a sconde nunca su enemistad cu Priebus, kende a remonta na e campaña electoral y siman pasa Sali na luz un serie di insultonan agresivo cu a wordo dirigi contra dje y contra e hefe stratega di Trump, Steve Bannon, durante un yamada telefonico cu un periodista.

Tras Sali na luz e insultonan aki, Scaramucci a admiti den un tweet cu “tin biaha” e tabata uza “un idioma colorido” y cu e lo modera desde e momento eynan.

Scaramucci tambe a declara e guera na e constante filtracionnan na prensa di informacion riba e intriganan den e hala west y a sigura di tin “un idea hopi cla” di kendenan tabata e responsabelnan, entre loke Priebus a cita.

