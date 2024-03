Dialuna mainta durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba a hiba palabra directora di Bureau Sostenemi (BSO), señora Magaly Maduro. Esaki en conexion cu luna di April cu a wordo decreta pa Gobierno di Aruba como e luna Nacional di Conscientisacion contra Abuso di Mucha.

Desde aña 2019, Bureau Sostenemi ta e punto central, e asina yama Advies y Meldpunt (AMK), pa raporta maltrato di mucha.



Durante e conferencia di prensa señora Magaly Maduro a menciona cu como directora di Bureau Sostenemi e ta sumamente complaci cu luna di april a wordo decreta como e luna contra abuso di mucha y asina mas atencion lo wordo poni riba e problematica aki. El a indica cu na Bureau Sostenemi nan ta mira solamente un parti chikito di e problema aki, principalmente e abuso emocional pero tambe e negligencia emocional cual ta un di e motibonan cu e muchanan ta bira vulnerabel pa e abuso sexual. Segun cifranan di Bureau Sostenemi, pa aña tin alrededor di 400 caso pero no tur ta trata di maltrato of abuso sexual pero si e dalmento di mucha ta pasa hopi na Aruba y ta wordo normalisa.

Na aña 2023 Bureau Sostenemi a wordo reforsa cu dos trahado social, cual a alivia un poco nan trabou. Señora Maduro ta pone enfasis cu e unico manera pa soluciona e problema aki ta trahando hunto. Na cas tin hopi cos ta pasa y mester atende cu nan. Ora cu e abuso sexual sosode por wak cu 99% di e casonan ta door di un hende cercano di e mucha y nos como mayor tin e responsabilidad di atende cu esaki.

Un echo hopi importante ta, pa kere den e mucha. Ora un mucha bisabo cu e no kier frecuenta cierto persona, of e no kier pa cierto persona wak p’e of e no kier sinta den scochi di cierto persona, mester pone bon atencion na esaki, mester tende di e mucha y busca mas leu e motibo.

No ta na Aruba so e cifra aki ta halto, sino rond henter mundo e traficacion y bendemento di mucha ta halto. Señora Maduro a expresa di tin speransa cu na Aruba por yega na baha e cifra halto di abuso di mucha. “Si cada persona na Aruba contribui y ‘pone su granito di arena’ nos por yuda combati e abuso di menor en general”, señora Maduro a expresa.

Pa denuncia un caso di abuso di mucha of pa conseho por yama gratis: 588 1010 of email: [email protected].