Director di Biblioteca Nacional Aruba, sra. Astrid Britten, a ricibi e award di ‘Information Professional of the Year 2025’ di ACURIL diahuebs anochi durante e Closing Banquet/ ACURILEAN Evening of Awards 2025.

E di 54 edicion di e conferencia di Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL) ta e conferencia di mas grandi bibliotecanan den Caribe. E conferencia aki ta pa tur Bibliotecaria, Archivista, personal di museo, Specialista di informacion y otro profesional di informacion cu ta desea inspiracion, sigui siña, actualisa conocemento y bay padilanti. Tema pa 2025 tabata ‘Digital Humanities: Connecting the Caribbean through Archives, Museums, and Libraries’. ACURIL 2025 a tuma lugar na Corsou, e siman cu a pasa.