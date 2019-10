Director di Arubus ta pidi usuarionan un tiki pasenshi mas ya cu cosnan ta keda cla pa busnan nobo subi caya

Director di Arubus, Sr. Edwin Mohamed a duna un splicacion dicon e busnan nobo no ta den servicio ainda. Pa prome, segun Sr. Mohamed, e airco ta un marca Denzo, cu ta un di e marcanan reconoci na mundo y ta un di e miho marcanan pa bus y pa auto y e combinacion entre e componentenan nota cuadra y akinan ta ahustamento mester tin pa nan funciona bon cu otro. Segun planning y despues di reuni cu Jossy Motors ta premira cu pa mas of menos aki tres siman cu lo por bai tin e busnan riba caya. Tin en total 15 bus nobo na Aruba di cual 8 tin tur su papeleonan na su lugar y ta wardando e ultimo ahustenan por tuma lugar p’asina por sacanan riba caya. Loke Sr. Mohamed kier a duna di conoce ta cu Arubus no lo saca niun bus sin cu e busnan no ta 100 porciento cla manera a priminti su usarionan. Pesey ta pidi tur usario un tiki mas pasenshi pero una bez cu esakinan sali tur loke a keda priminti den e busnan lo bai ta disponibel. E busnan a tuma un tiki mas tempo oa sali riba caya pero Arubus tin compromiso cu usarionan cu ora cu e busnan aki sali riba caya nan lo tin tur ekipo abordo anto y kier cumpli cu esaki tambe. Y esaki ta un di e metanan cu director di Arubus mes a pone pa su mes y mester bisa cu un par di chauffeur a haci testnan cu e busnan y oviamente Arubus tabatin un technico di e busnan tabata na Aruba, mas of menos un luna pasa y el a mustra tur hende full e panel di e busnan nobo y di esakinan a wordo graba p’asina cada chuaffuer por wak e video aki prome cu nan sinta tras di stuur di e busnan nobo aki. Obviamente tin un par cu a core e busnan nobo aki p’asina haya e “feeling” di e busnan y unabez cu nan ta cla, wak e grabacionnan y splicacion di e panel di kico cada indicacion riba e panel ta nifica, anto e ora lo sali cu e busnan riba caya. Sr. Mohamed a bisa cu manera cu a priminti e busnan ta bini cu wifi pero ainda ta bezig cu esaki y esaki ta un di e cosnan cu no ta cla ainda, e ta bin tambe cu usb charger y naturalmente e airco frieuw. Sr. Mohamed ta sigui bisa cu ta aspectonan cu nan a tuma na cuenta ora cu a bestel e busnan aki caminda cu e stoelnan ta di plastic pa evita cu nan por wordo susha facilmente. Pa loke ta e rol di Jossy Motors como garashi ta cu lo tin un periodo di garantia pa cu e busnan aki y conhuntamente cu e techniconan di Jossy Motors y e techniconan di Arubus lo bai wordo certifica y obviamente nan mester bai Brazil caminda e busnan ta wordo fabrica y pasa un certificacion. Pues unabez cu e busnan aki sali riba caya y cu e flota di Arubus ta un tiki mas stabiel, e presion di drecha e busnan y un bez mes e director di Arubus kier a duna un danki na tur mecanico di e compania Arubano di Bus cu ta haci un trabao excelente pa pone e busnan disponibel pa subi caya bek. Unabez cu e busnan aki sali e presion riba e departamento technico ta bai baha pasobra lo tin 15 bus nobo cu lo core y lo no bai tin asina hopi mantencion manera ta e caso aworaki, anto e ora lo bai tin tempo pa manda e techniconan aki Brazil pa nan pasa na certificacion y asina bin bek y yuda cu mantencion di reparacion di e busnan nobo aki. Esaki ora cu e periodo di garantia pasa di e busnan nobo.

