Directiva nobo di Camara di Comercio su plan di maneho nobo ‘Trahando Hunto’

Sr. Kawish Misier, presidente di Camara di Comercio, durante e conferencia di prensa a amplia mas ariba e directiva nobo di Camara di Comercio y tambe e Business Plaza cual lo tuma luga diasabra awo.

E directiva lo traha duro y traha hunto. E plan cu lo traha ariba dje ta e ‘Trahando Hunto’. Camara di Comercio ta spera cu e comunidad di Aruba tuma nota di e plan

‘Trahando Hunto’. Esaki ta encera cu e directiva di KvK lo traha como un directiva, un solo vision y meta, hunto cu e staff y nan clientenan pa mehora e producto y servicionan.

Pero lo traha hunto cu e stakeholdersnan, gremio, parlamento, gobierno y hasta partidonan politico cu ta pafo di gobierno. E plan aki ta encera cu lo analisa kico ta e metanan di e otro stakeholders y wak unda Kvk tin e mesun vision y e mesun metanan. ‘Trahando hunto’ kiermen cu ta respeta otro y ta scucha e feedback cu tur hende tin y asina ta traha na interes general di Aruba.

Si acaso un di e stakeholdernan of un di nan clientenan, un entrepeneur tin bon idea y e kier trece esaki dilanti, e porta di KvK ta habri pa scucha nan. E porta ta habri pa haci business. Nan lo scucha tur nan clientenan, sea ta negoshi chikito, mediano, of grandi, por ta multinational of companianan estatal. Tanten cu bo ta un cliente of un entrepeneur potencial, comparti sugerencia y ideanan, pa asina purba resolve cualkier problema cu tin.

Pa hopi aña cu tin redtape, tin burocracia y awo un cara, vision y directiva nobo pa contribui na mehoracion na e clima di inversion na Aruba.

Hermana isla y region

Aña 2019 lo ta uno caminda cu otro islanan den Caribe lo inaugura hotelnan nobo y esey kiermen cu den e di dos mita di 2019 lo bin mas competencia acerca. Ta hopi importante nos hotelnan, pa nos empresarionan y henter e comunidad comerical ta consciente di loke ta pasando den region. Asina tur na Aruba por traha miho hunto y ta bon prepara pa e retonan cu ta bin pa Aruba.

Por wak un economia cu ta dificil pa crece. Y esaki ta mescos na Corsou y Bonaire, y esaki tin di haber cu e situacion na Venezuela, cu ta haci cu tur hende ta hopi mas cauteloso. Y p’esey Camara di Comercio kier trece e confiansa pa tur traha hunto.

E plan “Trahando Hunto’ lo wordo presenta na tur e minsiternan. Y lo puntra nan si nan ta dispuesto pa traha hunto cu nan. Si nan bay di acuerdo, e aña aki lo presenta e trabao en conhunto cu lo wordo haci cu e ministernan.

Ta pidi pa sinta cu tur e minsiternan sikiera un bes cada tres luna y tambe cu tur e coordinadornan un biaha pa luna. Asina si tin cualkier cmbio legislativo of cualkier cambio, cu KvK ta na altura, teniendo na cuenta e interes general di tur nan clientenan.

Reforma fiscal

Pa loke ta e reforma fiscal, Camara no ta di acuerdo con esaki a cana y lo kier mira un miho comunicacion entre comercio y sector priva. Minister Presidente ta di acuerdo cu e puntonan cu Camara di Comercio a trece dilanti den un carta manda pa gobierno. Lo kier uni sector priva pa asina tin mas peso ora di trece puntonan dilanti cerca gobierno y parlamento.

