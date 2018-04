Directiva di SIMAR ta sigui pa motibo di falta di interes pa eligi directiva nobo

Diabierna tabata tin reunion general anual y un parti tabata pa eligi un directiva nobo. Mirando e cantidad di personanan presente, a kies pa no tene e reunion y ni pa e relato anual pa trata presupuesto y tampoco pa eleccion. A opta pa e relato anual pa trata presupuesto lo yama denter di un luna un otro reunion. Pa loke ta eleccion, e directiva actual ta sigui. Pero ta duna un lapso di tempo unda lo traha ariba un comision cu lo yuda pa bin cu eleccion, y bin cu’n forma cu miembronan por asisti y haci’e posibel. Sra. Sheila Tromp, lider di sindicato SIMAR ta splica.

A sinta cu baluartenan di SIMAR, cu tabata preocupa cu si dado caso e directiva actual no sigui, cual dos a pone nan mes reeligibel, pa a laga SIMAR sin futuro. Den dado caso cu no tin interes pa eleccion, e directiva actual lo sigui y tur a willing pa esey. A sinta cu e baluartenan, a mustra e interes di nan banda pa sinta banda di e directiva actual y esun nobo, pa traha na bienestar di SIMAR como organisacion y enseñansa en general. Ta papia di Jaime Mata, Chando Pieterz, Jose Fernandez Perna, Nel Petrona. E tabata un momento, pa tuma e anochi cu tur esunnan presenta, pa papia y intercambia informacion. Tambe a sondea e posibilidad pa ken ta willing pa forma parti di e comision cu lo bay traha na rebiba SIMAR, con ta trece e miembronan bek cas y con ta haci pa e proximo eleccion. En corto, e directiva actual lo sigui y aki un luna lo yama un reunion general pa trata presupuesto, y cada un tin e compromiso pa motiva pa trece un of dos miembro extra pa e sindicato. E directiva so no ta SIMAR, e miembro tambe ta forma parti di SIMAR y duna nan aporte na e sindicato.

Ta bon pa menciona cu experiencia di SIMAR den pasado, no ta diferente na e SIMAR di awo. Den pasado tambe nan a yega di topa den momento cu directiva mester a sigui carga e organisacion, ya cu no tabata tin hendenan interesa den e puesto, pero no ta mucho involucra cu sindicalismo. Den pasado tambe SIMAR tabata tin un directiva di tres hende so cu mester a sigui carga e organisacion pa un tempo mas y e directiva aki lo sigui carga e organisacion pa un tempo mas.

SIMAR tin un generacion hopi jong den veld, pa nan e cama ta cla caba y nan no mester lucha mas pa loke nan tin. Pero no mester lubida e otronan cu a lucha pa loke tur tin awe y ta p’esey ta sostene un sindicato. Lo no kier pa yega un tempo cu tin un grupo di hende cu ta para pa nan derechonan.

