Directiva di ATA ta biba den luho mientras pueblo ta pasa trabao

Parlamentario Endy Croes a baha poco pisa riba ATA durante conferencia di prensa. Segun Parlamentario Endy Croes el a haci diferente pregunta por escrito na ATA pero ATA no tin e decencia mediante e Minister concerni pa brinda e transparencia y contesta. No obstante esaki Croes a splica cu salarionan den ATA a aumenta considerablemente ultimo 4 añanan y a duna di conoce cu ta trata di un aumento di 4 Miyon den 4 aña cual ta fuera di tur contexto y realidad. Esnan na timon no por ta responsabel na e manera cu esaki ta bay y mester hasi un assessment hopi pura pa restructura esaki. Di acuerdo cu e Statement of financial performance interno di ATA a paga na salario na 2014 un suma di 8.5 Miyon florin y den 2017 esaki a alcansa 12.5 Miyon florin. Pues un aumento barbaro. Segun Croes recientemente colega Edgard Vrolijk a tuma rienda como presidente di Comision Fiho di companianan estatal bou di cual ATA tambe ta resorta. Richard Arends a maneha esaki pa 1 aña largo pero no a yama ni un solo reunion. Sinembargo pa e simannan entrante lo activa un serie di reunion pa asina brinda transparencia y haya mas conocemento di operacion di entre otro ATA, Utilities y demas companianan estatal. Endy Croes a splica cu ATA tin un presupuesto di 101 MIYON pa aña cual ta 14% di presupuesto di henter pais y pues comparabel cu casi 2% di BBO. Nos ta papia di demasiado placa unda e Mama (Aruba) y su yiunan (Pueblo) ta cremencha sufriendo pa paga debenan hereda causa pa Mike Eman y AVP pero alaves tin un yiu cu ta biba den luho keto bay. Dicho Parlamentario a splica cu tin un mocion entrega na Parlamento pa traspasa e presupuesto di Destination Services cual ta rond 7 miyon pa 2018 pa TPEF y asina laga ATA concentra riba su “core business” cual ta propaganda Aruba den exterior y percura pa un turismo di calidad por bishita nos isla henter aña. Parlamentario Endy Croes ta termina bisando cu tin hopi trabao pa haci y tin hopi pa corigi pero na final Aruba mester sali gana.

Comments

comments