Directiva actual di SPA keda te ora cu eligi e directiva nobo

A base di e Algemene Leden Vergadering (ALV) di dia 9 april 2018, a tuma e siguiente decisionnan:

Durante e algemene leden vergadering ariba menciona mayoria di e miembronan presente kier a trata e punto di agenda nr. 5, cu ta trata e mocion di desconfiansa, entrega door di Sr. Omar de Kort, como punto di agenda nr.1. Despues di basta intercambio di opinionnan a dicidi pa trata e punto di agenda aki como punto nr. 1 den e reunion. Bestuur kier declara cu e mocion entrega door di Sr. Omar de Kort ta nulo (nietig) a base di articulo 34 lid c, di e huishoudelijk reglement S.P.A. cual articulo ta stipula cu pa bo baha un directiva pa medio di un mocion di desconfiansa bo mester tin un mayoria cualitativo, den cual ta rekeri cu bo mester tin 2/3 parti di e mita di e total di miembronan di S.P.A. presente na e reunion. Basa ariba e decision aki tuma door di directiva contra e mocion a start un discusion den cual directiva di S.P.A. a tuma nota cu na e momentonan ey, e diferencianan di opinionnan entre e diferente gruponan y directiva tawata mucho grandi. A base di interes general di cuerpo policial, e presidente y vice-presidente na es momento ey a tuma e posicion di declara cu lo ta miho pa nan dos tuma nan retiro como miembro di bestuur y habri caminda pa bini cu un eleccion di un directiva nobo. Asina tur miembronan sa kendenan ta sostene e directiva si of no.

A base di esaki y como muestra cu e directiva actual ta integro y transparente, e resto di directiva, den un reunion di directiva di dia 10 di april 2018 a dicidi cu e resto di miembronan di directiva ta sostene nan presidente y vice-presidente y nan tambe lo entrega nos retiro boluntario, entrante, dialuna 16 april 2018, segun e statutonan di S.P.A. ta stipula.

Si directiva por a tuma nota den prensa y medionan social, pero no a ricibi e mensahe aki directamente, cu Sr. Omar de Kort, a expresa cu directiva di S.P.A. a tuma nan retiro den ‘blok’ y cu e lo a lanta un comision cu lo bay encarga nan mes cu e eleccion nobo.

Directiva kier aclaria cu loke Sr. Omar de Kort a declara ta contra Statutonan y huishoudelijk reglement di S.P.A. pasobra e directiva actual, na momento cu e miembronan di directiva a tuma retiro boluntario, tin 1 luna di aprobacion di nan retiro. Es decir, e directiva actual ta keda temporalmente den funcion te na momento di eleccion nobo. Ta logico cu S.P.A. no por keda sin directiva y e directiva aki lo sigi atende e lopende zaken di e sindicato pero si no por tuma decisionnan cu ta mara e directiva nobo cu lo sinta despues di eleccion.

Por lo tanto, directiva di S.P.A. kier enfatisa cu e directiva actual saliente lo bay ta encarga cu e eleccion nobo manera statutonan di S.P.A. y huishoudelijk reglement y no Sr. Omar de Kort y su comision. Esaki por sosode solamente si e Directiva wordo manda cas cu den e caso aki no ta asina.

Nos como polis ta traha diariamente segun nos leynan vigente y cu integridad, mescos ta conta tambe pa directiva di S.P.A. cu ta traha a base di e reglanan stipula den nos Statutonan y huishoudelijk reglement y mester garantisa pa organisa y ta un deber incondicional pa tin un eleccion transparente, segun reglanan stipula den nos statutonan y huishoudelijk reglement.

Alabes directiva kier recorda tur nos miembronan cu pa bo por pone bo mes eligibel pa forma parti di e directiva nobo bo mester tene cuenta cu e siguiente punto nan:

– Bo mester ta miembro di sindicato S.P.A. entrante 1 januari 2018.

– Bo mester di 25 firma legal, di miembronan di S.P.A., pa back-up bo candidatura.

Pa loke ta trata e resto di rekisito nan (reglanan) pa cu e eleccion venidero, directiva lo por acerca cualkier miembro/ comision cu ta desea esaki pa conhuntamente organisa e eleccion aki, cu e ora, dia y luga di e eleccion, pa asina e eleccion ta uno mas transparente posibel.

Polis su tarea diario ta mantene ley y den e caso aki tambe, nos di directiva sigur lo mantene nos mes na e Statutonan y Huishoudelijk reglement di S.P.A..

