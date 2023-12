Directie Voogdijraad ta participa cu nos ultimo dia di servicio na publico lo ta diabierna 22 di december proximo.

Servicio di caha lo ta:

Dialuna 18 december 1:30 – 4:00 pm

Diamars 19 december 8:00 – 11:30 am

Diaranson 20 december 1:30 – 4:00 pm

Diahuebs 21 december 8:00 – 11:30 am

Diabierna 22 december 8:00 – 11:30 am

Directie Voogdijraad lo ta cera entrante 23 di december 2023 y lo reanuda nos servicio na publico dia 3 januari 2024.

Pa dia 3 januari 2024 caha ta habri

di 1:30 – 4:00 pm

Directie y personal di Directie Voogdijraad ta desea henter pueblo di Aruba un Feliz Pasco y un prospero Aña Nobo 2024.