Directie Voogdijraad tin falta di personal pa por funciona optimalmente

Sra. Aisca Barkmeyer di Directie Voogdijraad tambe a elabora ariba e problemanan social cu ta existi den nos comunidad.

Hopi biaha cu Directie Voogdijraad haya melding cu un mama of un tata no ta take care di e mucha of ta maltrata un pa otro. Dus e menor ta testigo di violencia entre mayornan. Voogdijraad semper ta sali for di e punto di bista di kico ta miho pa e yiunan.

Semper ta papia na prome luga cu e mayornan, paso ta keda cu e pensamento cu e mayornan ta esunnan prome yama pa haci e cambionan y decisionnan necesario pa cu e menor. Si acaso, cu en berdad e mama of e tata ta keda scoge pa biba den un situacion cu continuamente e menor ta expone na un situacion cu no ta safe pe, na e momento ey Voogdijraad por yega na un decision pa saca e menor y ta duna yudansa obligatorio den e situacion ey. Si esey tampoco no funciona, e ora ta yega e momento pa kita custodia di e mayor.

Diaranson anochi, Voogdijraad a haya un melding cu un menor a wordo hiba Imsan y den e caso aki hopi hende no tabata na altura cu den un tempo cortico e menor aki a wordo maltrata den un forma severo asina.

E wela di e criatura ta un wela jong. Su yiu muhe ta pa e actonan pa cu su tres yiunan. Y e wela mes tin dos yiu chikito di 3 y 5 aña.

Over di e contenido di con e situacion di e otro menor ta, cu Voogdijraad tin preocupacion pa cu e maltrato di e yiunan di ambos partido. Voogdijraad ta traha estrecho cu Jeugd en Zeden Politie, na momento cu un mayor ta haci cualkier daño na un menor of tin abuso sexual, semper tin trayecto cu nan, tin protocol pa sigui. Tambe Voogdijraad a entrega denuncia pa maltrato contra di e mayornan, y a base di e esey e investigacion ta sigui.

E necesidad mas grandi pa Voogdijraad ta personal y luga pa pone e menor, na momento di saca nan di e situacion precario y ta yuda real pa cu e famianan. E casonan ta birando mas y mas, y hopi biaha ta haya den situacion cu Imeldahof no tin luga pa pone e hobennan. Semper ta busca manera di traha un netwerk den famia, si nan por ta safe y por para pa cu e menornan contra di e mayornan den e sentido cu por protehanan realmente. Si un mayor tin tanto influencia ariba un famia, cu toch, e ta end up cerca e famia, e ora no ta responsabel pa plaats e mucha cerca e famia.

Tambe ta busca famia di criansa , den pasado a hasta traha cu Rode Kruis pa vang op. Pero no ta custumber di nan pa haci, pero semper por a yega toch na situacionnan pa traha afspraak ariba esey, segun Sra. Asca Barkmeyer, di Directie Voogdijraad.