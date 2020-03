Directie Volksgezondheid Aruba ta presenta e cifranan di porcentahe di mortalidad pa cada rango di edad

Corona a yega na tur continente cu exception di Antartica y e virus no ta affecta tur hende mescos. E Departamento di Control y Prevention di Enfermedad Chines a caba di condusi un estudio cu ta mustra cu e virus ta affecta severamente hendenan di edad halto. Tambe e estudio a mustra cu mas o menos 80% di casonan di corona virus ta sufri cu kehonan modera pa leve.

E estudio a collecta datos nan di mas cu 44,000 pashentnan cu caso confirma na China te cu February 11. E ta duna un di e representacion mas amplio di con COVID-19 ta comporta den hende humano.

E dato nan ta sugeri cu persona cu tin chance di muri di e malesa ta subi cu edad. Aki nos ta mustra e cifranan di morto pa cada rango di edad segun e estudio:

Fuente: Departamento di Control y Prevention di Enfermedad Chines

E estudio no ta raporta ningun morto den muchanan mas jong cu 10 aña, kende ta representa menos cu 1% di pashentnan. Pashentnan edad 10 pa 19 tin mesun posibilidad pa muri cu pashentnan di edad 20 te cu 39 aña, pero pashentnan den edad di 50 aña tin casi tres biaha mas e posibilidad pa fayece cu pashentnan cu edad di 40 aña. E riesgo di muri ta subi considerablemente entre pashentnan di edad 70 pa 80 aña, probablemente esaki tin di haber cu e personanan aki tin ja un problema di salud existente.

Segun e studio, pashentnan cu problema cu curason, lo por tin un probabilidad di morto di 10% y esun nan diabetico 7%. Mas cu tres-quart di pashent Chines no a sufri di un problema di salud pre-existente. E mortonan den e grupo aki ta menos cu 1%.

Aki bou por mira con corona virus ta compara cu otro epidemianan:

Fuente: Johns Hopkins, CDC, World Health Organization, New England Journal of Medicine, Malaysian Journal of Pathology, CGTN

* Desde November 2019 ** Desde 27 Februari 2020

Statistica di morto por cambia segun e corona virus ta plama full rond mundo. Ta importante pa remarca cu segun informacion di autoridatnan scientifico; “Cu si enberdad descubri cu tin mas caso cu ta wordo raporta, pasobra simplemente no ta detectando asintomatico of casonan di kehonan leve te cu modera, unda e pashentnan no ta bay busca cuido medico, lo por condusi cu e calculacion di morto relaciona cu corona virus lo baha.

Entotal, COVID-19 te cu ayera 2 di maart 2020 tin 3,084 hende cu a fayece vs 45.581 casonan caminda hende a recupera di e infection. Entotal tin 84.241 caso registra. E epicentro di e virus ta na Wuhan, central di China den e parti mas popula di e ciudad y te cu awor a plama pa casi 47 otro pais. Mas o menos 95% di e casonan ta den China mes.

E unico manera pa mitiga e COVID-19 ta pa tuma e accionnan necesario di prevencion, manera laba man cu habon of usa hand sanatizers (>60% alcohol) ta importante.

Comments

comments