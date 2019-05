Directie Natuur & Milieu ta monitor e efectonan di sargassum na costa norte di Aruba

Recientemente Corsou a emiti un advertencia pa loke ta saragassum. Pero Aruba no a haci esaki, pa cual a combersa cu Sr. Rino Hermans, di Directie Natuur & Milieu.

Sr. Hermans a splica cu cada isla ta haci’e segun procedura, y Aruba na fin di april, comienso di mei, a saca un aviso pa tene cuenta cu e costa norte di Aruba, pa piscadonan tene cuenta cu e por afecta nan nabegacion. For di eynan a keda monitor esaki, te cu siman pasa, el a yega Arashi, un seccion di Arashi, unda e lo washout den e procedura cu por afecta e resto di beach di Palm Beach y Eagle. Lo laga DOW haci esaki limpi, pa mitiga esaki cu no ta afecta e beachnan.

Mas aleu, Sr. Hermans a bisa di cu e situacion lo keda asina te proximo aviso. Cientificonan cu ta haciendo e monitor ainda no a bisa cu nan ta wak un reduccion den e seaslot.

Pero lo keda monitor esaki, pa asina cu e afecta e zonanan ya menciona, cu ta wordo monitoria pa DNM, lo bay over na haci esaki limpi. Dus zonanan efectivo, unda cu turtuga ta pone webo, tur esaki ta wordo monitoria. Dus e ta un proceso di monitoreo a base diario. Te asina leu, Sr. Rino Hermans, director di Directie Natuur & Milieu.

Comments

comments