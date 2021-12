Den cuadro di e dianan di celebracion di Pasco di nacemento y fin di aña 2021, DNM su oficina situa na edificio monumental di Uncle Louis Store na B. v/d Veen Zeppenfeldt straat#7, San Nicolas lo ta cera pa publico desde diahuebs 23 di december 2021. DNM lo ta habri bek dialuna 3 di januari 2022.

Pa cualkier eventualidad por manda nos un mensahe via nos plataforma di Facebook messenger of Instagram dnmaruba. Pa cualkier melding di emergencia cu tin di haber cu naturalesa y medio ambiente, por haci esaki via KPA Polis.

Alabes DNM ta desea un y tur feliz dianan di fiesta. Nos ta na porta di fin di aña 2021. Ta tempo pa refleha riba nos obranan y puntra nos mes si nos a aporta na e bienestar di naturalesa y medio ambiente di Aruba. Ban para keto na nos actonan y wak con nos por mehora nos mes. Cu aña 2022 cu ta drentando ta uno miho cu esun cu a transcuri y cu fe nos por logra nos metanan.

Ta sincero deseo di staf y personal di Directie Natuur en Milieu Aruba.

