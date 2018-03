Directie Natuur en Milieu a yuda e alumnonan di scol Kudawecha cu excursion

En conexion cu celebracion di 18 Maart, hopi scolnan a sali cu un buitendag na luganan cu balor historico cultural pero tambe di balor halto di naturalesa. Directie Natuur en Milieu (DNM) a guia un grupo di studiantenan di 4de klas di scol Kudawecha na e Ruina di e Mina di Oro na Balashi y un area di Spaans Lagoen.

Cu aprobacion di Parke Nacional Arikok y cu e informacionnan cu nos a haya di parti di Sra. Olinda Rasmijn di Stimaruba y Aruba Certification Program, nos a sa di duna un cantidad di informacion valioso na nos futuro generacion. E muchanan tawata sumamente interesa den e topiconan manera nos flora y fauna, di e especienan endemico (kiermen e especienan cu ta di Aruba mes), di e historia di e area, di e piedranan Schist y cristalnan manera piedra di speki (kwarts).

Pa loke ta trata nos flora y fauna cu ta crece den e area aki, e muchanan a haya sa di e 4 tipo di mangelnan cu tambe ta protegi cu ta: Swartmangel, Mangel cora, Mangel tam y e Fofoti. Tambe nan a haya sa di otro yerbanan y matanan manera e Salachi, Yerba di cusinchi, Yerba di coneu, Yerba berde, Kibrahacha, Dabaruida y otronan cu ta demasiado hopi pa menciona. Nos a logra mira y scucha parhanan tambe cu ta e Parha di misa y e Kaweta di pato. Bestianan lastrero cu nos a logra wak tawata Soldachi chiquito, Cododo, Lagadishi y hasta un Lisimbein.

DNM a splica di e importancia di e area protegi aki cu ta maneha pa Parke Nacional Arikok. Nos a probecha e momento pa splica e reglanan pa bishita e area aki pero tambe e importancia di tene e lugar limpi. Locual cu bo trece bo ta hiba bek y no mag di kibra nada, ni tampoco hiba nada, solamente tawata mag di saca potret y traha recuerdonan bunita hunto.

Pa e muchanan e excursion educacional aki tabata un experiencia inolvidabel y fructifero. Mescos cu pa hopi di nos, e recuerdonan mas bunita ta ora bo ta corda e excursionnan di scol. Cuanto cos nobo a siña ariba un dia asina. Porta bo a cay raspa bo rudia, pero no a worry mucho. Bo a mishi cu un mata of cadushi y nayonan a keda pega den bo dedenan y ta grawata. Si bo cera bo wowonan un rato y pensa ta cual ta e holornan cu bo a haya of si a purba algun fruta cu naturalesa a brinda e momento ey.

Aki por admira algun potret di muchanan gosando di naturalesa y siñando hopi di nos historia y naturalesa.

