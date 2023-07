Recientemente DNM a traha e documento SOP Procedures Mangrove Maintenance and Care. E documento aki ta sali net na e momento cu tambe ta observa Dia Mundial pa Conservacion di Ecosistema di Matanan di Mangel 2023 cu ta 26 di juli. Den e relato aki nos lo splica mas di e documento y tambe dicon e ecosistema aki ta importante y e servicionan cu e ta brinda. Den e documento ta menciona e matanan di mangel cu nos tin aki na Aruba: Fofoti (Conocarpus erectus), Mangel Preto (Avicennia germinans), Mangel Shimaron (Laguncularia racemosa) y Mangel Tam (Rhizophora mangle) y con mester trata esakinan for di awor bay dilanti ora di mantencion. Cu mantencion ta referi na e cortamento y snoeimento di e matanan. Bou di ningun circunstancia por kap, tira abou, kita, haci plat, benta, chapi afo of benta e mata abou. Tin un proceso pa cu e actonan aki na unda ta exigi un permiso di excepcion (ontheffings procedure). E SOP aki ta traha a base di e leynan “Natuurbescherming verordening (1995) y tambe e maneho Build with nature (2019) cu ta accesibel via nos website dnmaruba.org.

E matanan di Mangel Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle) tur ta protegi pa e ley “Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna AB” 2017 no. 48” den naturalesa y tambe den areanan protegi y conoci manera “natuurreservaten”. Bou di ningun circunstancia y sin un permiso di e minister encarga cu asuntonan di naturalesa, por kap un mata di mangel. Matanan di mangel den otro areanan manera esunan di cuidad (stedelijk), areanan cu ta draai economia, areanan residencial, bufferzone/overgangsgebied, residencial cu balor y landelijk gebied (rural) manera describi den e ROP di 2019 por cuid’e y manten’e pa accesibilidad y rasonnan di seguridad manera e documento aki ta describi tambe.

E departamentonan cu tambe a duna nan contribucion na e documento aki ta DOW, FPNA y BCI. DOW tin e responsabilidad di mantenemento y cuido di e areanan menciona. Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) y nan contratistanan ta encarga cu e conservacion di e matanan den e areanan cu nan ta apunta pa maneha. Bureau City Inspector y DNM ta e instancianan pa ricibi keho y notificacion ora ta concerni Matanan di Mangel y cu no ta cuadra cu ley. Esakinan na su turno mester di verificacion y ta atendi pa inspectornan cu ta raporta situacion di matanan di mangel na e minister concerni, KPA, Openbare ministerie (OM) y autoridad internacional CITES. Asina ta sigui e proceso di ehecucion di ley. Den e documento di SOP Mantencion di Matanan di mangel tambe por haya e manera cu cada sorto di mata di mangel mester haya mantencion y cuido. Ta menciona e grandura cu e mata mester tin pa haya mantencion, te con leu por corta/snoei, den cua temporada por haci mantencion, cua ekipo por uza pa realisa e trabounan di mantencion y cuido.

Ecosistema di matanan di mangel ta importante pa un cantidad di motibo, esakinan ta:

Ecosistema di Matanan di Mangel ta provee cuminda y habitat pa cantidad di sortonan marino den e reisnan di matanan di mangel. E matanan ta vital pa cu cuminda di hopi pisca, cangreu y sortonan marino y terestre. Tambe ta luga di sconde y pa pone webo.

Ecosistema di matanan di mangel ta proteha nos costa contra erosion. E reisnan di e matanan di mangrove ta wanta e sedimento na suela di lama. Esaki ta yuda proteha costanan den temporada di mal tempo y desasternan natural manera tsunami of horcan.

E matanan di mangel ta yuda drecha calidad di awa. Matanan di mangel ta absorba nutrientenan y contaminantenan for di awa. Esaki ta yuda drecha calidad di awa asina ta haci’e mas adecua pa bida marino.

Matanan di mangel ta wanta carbon dioxide. Esaki ta yuda mitiga cambio di clima.

E ecosistema di matanan di mangel ta enfrenta diferente reto, esakinan ta inclui:

Destruccion door di desaroyo costal. Algun di esaki ta inclui: dredging, yenamento di beachnan y tambe construccion.

Polucion. Matanan di mangel por sufri di polucion di runoff di agricultura (cu ta contene pesticida), runoff di awa cu no ta procesa/filtra y tambe polucion industrial cu ta cerca di matanan di mangel.

Piscamento den escala grandi of dimas. Na Ingles ta yam’e Overfishing. Esaki ta reduci e populacion di pisca y otro animal cu ta depende di matanan di mangel pa biba y come.

Climate change. Cambio di clima ta causa cu e nivel di lama ta subi y consecuentemente ta causa cu ecosistema di matanan di mangel ta inunda.

Restauracion di matanan di mangel ta importante y nan mester di proteccion. Pasobra nan ta duna asina hopi beneficio. Aki tin algun manera pa restauracion:

Planta yiunan di matanan di mangel (seedlings). Esaki ta un practica comun pa restora matanan di mangel. Por planta esakinan na unda matanan di mangel a degrada of hende a kita esakinan.

Proteha matanan di mangel cu tey caba. Esakinan ta areanan marino cu ta proteha manera Spaans Lagoen y Mangel Halto. Tambe regula desaroyo cu ta tuma luga na nos costanan y rifnan.

Restoracion di areanan di matanan di mangel por ta un tema complica y dificil, ta p’esey mester proteha locual cu tin caba. Tuma nota di e maneho nobo cu e SOP Mangrove Maintenance and Care riba nos website dnmaruba,org. Y Feliz Dia Mundial di Conservacion di ecosistema di Matanan di Mangel 2023!