Directie Financiën kier recorda tur esnan cu a presta algun servicio na un departamento di gobierno durante 2021, cu ainda tin tempo pa manda Boso combransa pa e departamento concerni.

HERINNERING BEKENDMAKING AAN ALLE LEVERANCIERS

VAN LAND ARUBA 4-8-2022

Inleveren facturen uit 2021 samen met inkooporders vóór 1 september 2022 i.v.m. verjaring! De Directie Financiën van het Land Aruba verzoekt vriendelijk doch dringend aan alle leveranciers om facturen voor de leveringen gedaan in 2021 aan het Land samen met de inkooporders (bestelbon) bij de bestellende dienst in te leveren voor goedkeuring voor de uitbetaling. De bestellende dienst zal na ontvangst, de facturen controleren en goedkeuren en de goedgekeurde facturen aan de Directie Financiën binnen 5 werkdagen aanbieden voor de betaalbaarstelling. Het Land houdt rekening met een betaaltermijn van in princ na factuurdatum en de liquiditeitspositie.

In verband met een verkorte verjaringstermijn (artikel 33 Comptabiliteitsverordening 1989) die voor geldschulden van het Land geldt, moeten facturen binnen 20 maanden na begin van het dienstjaar waarin de levering heeft plaatsgevonden, ingeleverd zijn bij de Directie Financiën voor uitbetaling. Dit houdt in dat er vóór 1 september van dit jaar, de facturen van het afgelopen jaar binnen moeten zijn bij de Directie Financiën om de verjaringstermijn te stuiten. Op de factuur moet de goedkeuring voor de uitbetaling door de bestellende dienst vermeld zijn (datum, handtekening, dienststempel).

Volledig ingevulde facturen aub Alle goed te keuren/goedgekeurde facturen moeten ook zijn voorzien van DIMP-persoonsnummer, uniek factuurnummer, factuurdatum, banknummer, naam van de bank zodat het betaalbaarstellingsproces geen vertraging oploopt.