Directie Financien ta mustra di a haci eror riba salario di Docentenan cu no a haya salario manera nan ta custumbra cune

Informacion cu tin ta bisa cu maestronan a ripara cu tin “inhouding” di cierto suma riba nan salario di fin di luna pa cual nos a tuma contacto cu presidente di Simar, Sra. Josephina Martilia-Albertus. Akinan el a bisa cu esaki ta berdad ya cu nan a ricibi diferente yamada riba e cuestion aki caminda nan a bisa cu nan no a haya e cantidad di salario cu nan ta haya normalmente. Simar a haya contacto cu Directie Financien a haya splicacion cu tin un “nieuwe pensioen regeling” y esaki a haci cu nan mester a corecion riba e payslip. Pero riba den e coreccion aki algo a bai fout pasobra ora wak un payslip normalmente tin diferente code y tin code 150 cu ta defacto parti di e bijdrage di e pensieon y code 320. Segun presidente di Simar, normalmente cada luna tin un biaha 150 y un biaha 320. E luna aki encuestion dor cu Financien mester a haci e coreccion nan lo a haya dos biaha e 150 y dos biaha e 320. Na e prome ta wak cu e suma di 150 y 320 tur dos mester ta mesun cos anto e ora ey nan ta wordo kita for di otro anto e ora ey e diferencia ta keda cero. Pero dor cu algo a bai fout manera cu Financien a duna splicacion na Simar, tur hende tin dos biaha e code 150 pero e ora ey un biaha 320. Anto esaki ta pone e ora ey cu e suma cu a wordo kita den un tanda no a bin bek anto e ora tur hende a haya menos na salario. Segun presidente di Simar e parti fastioso ta cu ainda e docentenan no a haya nan payslip pa nan por check esaki pasobra segun financien e no por ta un diferencia mas cu 100 Florin. Pero Simar a haya yamada di diferente miembro cu a bisa cu nan tin falta di 100 Florin y hasta tabatin uno cu a bisa cu e tin falta di mil Florin. Pero akinan Financien a duna di conoce cu esey si nan no ta na altura di dje pero nan ta purba pa warda te ora cu e payslip yega anto e ora ey pa dobbel check esaki y esaki tambe a wordo splica na e docentanan cu a yama reclama cu nan tin cu wak e dos codenan pa wak si un biaha e ta wordo kita y un biaha e ta wordo poni bek. En todo caso Directie Financien a bisa Simar cu nan lo tuma contacto cu e departamento concerni cu mester manda e payslip pa e docentenan pa nan haya esaki mas pronto posibel y asina tur hende por wak kico a bai robez. E no ta serca tur docente pasobra nan por wak cu serca nan e codenan a bai bon y cierto school bestuur a mustra cu nan no a tende reclamo di nan docentenan. Pero a compronde cu for DPS Simar a haya diferente yamada y esakinan ta docentenan cu a tuma contacto cu sindicato pa busca informacion di kico a sosode. Y tambe for di Colegio a haya yamada pues ta practicamente dos scol bestuur cu nan a confronta problema pero den todo caso Financien tambe a bisa cu pa nan rectifica e fout aki, nan tin cu bai haci un payroll di nobo y pesey nan a bisa cu e lo bai sosode otro luna dus e ora nan ta bai haci payroll di October y e ora ey nan lo rectifica y e ora tur hende cu a haya falta di cierto suma riba nan salario, lo haya e suma aki bek. E ora den mesun rosea Simar a bisa Financien cu ta imposibel cu kita un diferencia di 500 of mil Florin cu ta bisa cu otro luna lo bai drecha esaki pero den todo caso Financien kiermen cu e parti aki die pensioen regeling no por ta mas cu 100 Florin serca e docentenan caminda e cosnan a bai fout. Dus un biaha mas mester wak e payslipnan ora esakinan yega anto e ora e docentenan por controla kico ta kico. E ora a surgi e pregunta cu si pone e suma aki bek, e lo por pone e docentenan aki den un otro bracket di belasting, akinan e presidente di Simar a mustra cu manera el a compronde for di Financien ta un simpel coreccion mester wordo haci pero esaki ta algo cu mester bai dobbel check atrobe. Simar a informa e docentenan di e situacion aki pero mester bisa cu ora cu e situacion aki a presenta, hopi docente tabata rabia pasobra nan no tabata compronde pakico nan no a haya na payslip ainda pasobra si nan a haye prome caba nan lo por a anticipa esaki mientras cu aworaki nan no tin informacion di kico a sosode cu ta pone docentenan cuminsa specula y e ta bira un situacion fastioso.

