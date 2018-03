Directeur di Meteo ainda ta cu vakantie obligatorio

Manera ta conoci caba, cu tabata tin un situacion fastioso interno den Departamento di Meteorologia na Aruba unda cu mayoria di trahadonan lo a pone un keho masivo di maltrato laboral riba e director encarga Sr. Mark Oduber. Minister di transporte Chris Romero ta splica.

Asina ta cu en berdad Director di Meteo lo mester a hay’e ta bay cu vakantie obligatorio. Debido na e problematica aki cu Minister Romero a hay’e presenta cun’e, ainda e no por trece hopi mas informacion di esaki ya cu ainda e lo ta den combersacion cu Director di Meteo.

No ta asina no mas a dicidi di manda e director cas. E accionnan aki a wordo tuma pa trece sosiego un rato den e caso aki. E departamento aki ta uno cu no a haya mucho atencion for di gobierno anterior. E friccionnan entre e trahadonan y e director di meteo a pone cu e ambiente ta asina desagradabel, cu no por traha trankil mas eyden. Segun Sr. Romero, minister di Transporte, e mester wak di tur dos banda, tanto di parti di e director como di e trahadonan.

A lo largo pais Aruba lo keda mas importante, y Minister a bisa cu lo keda traha pa tur hende na departamento di meteo por haya trankilidad den nan luga di trabou.

Ta parce cu cierto accionan di parti di director di meteo a yega di causa e friccion aki. Pero no ta bay culpa niun hende awor aki. Ainda e accionnan cu mester wordo tuma ta den palabracion, unda cu cada ken lo mester asumi responsabilidad di nan acto.

Finalmente Minister Romero a expresa cu Departamento di Meteorologia lo ta sumamente importante pa Aeropuerto y pa turismo di Aruba, caminda cu cu lo tin hopi retonan tambe su dilanti.

